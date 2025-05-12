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大陸 大陸焦點 特派現場

內外都有彩繪貓熊！　重慶「首座泡泡貓熊主題輕軌站」亮相

▲▼重慶新增熱門打卡地標，首座熊貓主題軌交站亮相。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲重慶新增熱門打卡地標，首座貓熊主題輕軌站亮相。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸重慶輕軌2號線動物園站近日完成升級改造，從月台到車站外觀，都新增大量彩繪萌趣的泡泡貓熊元素，同時，這也是重慶軌道交通「首座貓熊主題車站」，連日吸引大批民眾前來拍照打卡。

▲▼重慶「首座貓熊主題輕軌站」亮相。（圖／翻攝自微博）

▲不少民眾前來拍照。（圖／翻攝自微博）

▲站內拍照的民眾。（圖／翻攝自微博，上同）

據《澎湃新聞》報導，重慶輕軌2號線泡泡貓熊主題車站（重慶動物園站）以「貓熊為你拍照」為創意核心，從車站大廳到月台、售票機、票口閘機門、立柱、樓梯等，都巧妙融入貓熊元素。

軌道交通動物園站共2000平方公尺，其中以彩繪包裝的面積達50%。貓熊造型的人工售票廳，以及站外墩柱、站廳閘機上的貓熊元素彩繪，在全線車站都屬首例。

▲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼重慶新增熱門打卡地標，首座熊貓主題軌交站亮相。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼重慶新增熱門打卡地標，首座熊貓主題軌交站亮相。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼重慶新增熱門打卡地標，首座熊貓主題軌交站亮相。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼重慶新增熱門打卡地標，首座熊貓主題軌交站亮相。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼重慶新增熱門打卡地標，首座熊貓主題軌交站亮相。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼重慶新增熱門打卡地標，首座熊貓主題軌交站亮相。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲整個車站以泡泡貓熊為主題。（圖／翻攝自澎湃新聞，上同）

團隊負責人余雷介紹，「現在人們都喜歡打卡，我們就用了『反向打卡』，表達的是大家喜歡貓熊、貓熊『打卡』你的意思，然後打卡過程中，吹出泡泡來，就有互動感，有點浪漫的感覺，團隊希望透過這樣的創意價值，提供給遊客更多價值。」

報導指出，從通勤線到旅遊線，以「反向打卡」為創意，手拿泡泡相機的可愛貓熊形象雕塑景觀，設置於站外承重柱，巧妙以站點外，作為主要的打卡點，避免了因人流過大，所造成的站點運輸壓力，驚喜快樂的童話場景，又給大家帶來了，全新的打卡體驗。

▲▼重慶「首座貓熊主題輕軌站」亮相。（圖／翻攝自微博）

▲▼重慶「首座貓熊主題輕軌站」亮相。（圖／翻攝自微博）

▲▼重慶「首座貓熊主題輕軌站」亮相。（圖／翻攝自微博）

▲內外都充滿貓熊元素。（圖／翻攝自微博，上同）

相關話題也引起網友熱議，「等車的無聊時間，都變得有趣起來，希望以後其他車站，也能有這樣可愛的主題」、「這麼萌的車站，一定能吸引很多外地遊客，讓他們更了解重慶的可愛一面」、「從站廳到月台都是貓熊，這一路的視覺享受也太棒了，感覺都不想出站了」、「重慶輕軌總是能給人驚喜，這次的貓熊車站又火了」。

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