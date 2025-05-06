「天降貓咪」砸進麻辣鍋！貓貓搶救多天…病情惡化不治

▲「天降貓咪」砸進麻辣鍋裡，店家趕緊將貓咪送往醫院搶救，遺憾的是貓咪已不治身亡。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

大陸重慶市一家火鍋店日前發生一起意外，一隻小貓突然從2樓墜落，摔進麻辣鍋湯底中，導致9名顧客被燙傷。事後顧客、小貓都被送往醫院，不過遺憾的是，由於傷勢過重，小貓已經不幸過世。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2日晚間，當時許多民眾在火鍋店的戶外露天區用餐，沒想到有隻小貓從2樓墜落，直接摔進麻辣火鍋當中，導致火鍋湯底大量濺出，燙傷了9名顧客。

事件發生以後，9名顧客、小貓都被緊急送往醫院治療。慶幸的是，顧客們的傷勢並不嚴重，不過小貓就沒有這麼幸運，經過醫師檢查後，小貓身上出現燙傷、破皮、骨折等情況。

▲「天降貓咪」砸進麻辣鍋裡，店家趕緊將貓咪送往醫院搶救，遺憾的是貓咪已不治身亡。（圖／翻攝抖音）



原先小貓的情況還算樂觀，老闆娘原先預計，如果沒有人領養的話，等到康復以後，要將小貓留在店裡「打工還債」，償還高額的醫藥費。此外，由於事件發生時適逢51連假，老闆娘還替小貓取了名字，就叫做「五一」。

遺憾的是，根據最新消息指出，雖然小貓一度好轉，但近日狀態惡化，出現大面積傷口滲出、血糖偏低、體溫不穩定，以及循環差的情況，最終不治身亡。

火鍋店老闆娘對此相當難過，原先已將「五一」當成店裡的一員，沒想到「五一」沒有挺過這關，已經不幸過世。