金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

記者陳洋、潘鳳威／澎湖報導

金價飆升，讓民眾紛紛關注手中黃金資產。澎湖一名王小姐，近日因忘記保險箱密碼，無法取出存放其中的金條與金飾，只好請人協助，使用暴力拆解方式將保險箱破壞開啟。最終取出的金條和金飾總市值超過230萬元，讓王女直呼「拆得值得」。

▲澎湖一名王小姐因保險箱裡有放有黃金，卻因忘記密碼，請人幫忙「暴力拆解」保險箱 。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖王小姐2年前開始購買金飾金條存放在保險箱裡，但因有兩年未曾開啟，密碼是多少早已記不得。看到金價一路攀升，王小姐開始按耐不住內心的躁動，在試了好幾組密碼未果後，便找來金飾店老闆到家裡幫忙。

金飾店歐姓老闆看到這個重達數十公斤的保險箱後，也是頗為頭大，因為這個箱體相當堅固厚實，必須強行使用暴力方式拆解才有辦法開啟。但為取出黃金，歐老闆與王小姐也決定破壞這約3萬元的保險箱。隨後歐老闆使用工具、大汗淋漓的與保險箱奮戰半小時，終於把保險箱撬開，順利取出黃金。

據歐姓老闆估算，王小姐所取出的金條約重18兩，加上金飾共19兩，按目前行情估值超過230萬元。看到金光閃閃的金條也忍不住笑說：「要是能分我一塊就好了！」

王小姐透露，當初金價約每錢7500元時開始收藏，總投入約130萬元，如今兩年過去，讓她資產增值約百萬元。王小姐更表示，她原先考慮將黃金變賣獲利，沒想到確認數量與市值後，隨即打消念頭，決定放著繼續增值並繼續購買。面對資產倍增的驚喜，王小姐笑說：「這筆拆箱費，花得超值得！」