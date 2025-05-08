金價跳水！水貝市場現搶購潮　顧客「一次花41萬元囤貨」

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內現貨黃金價格近日受國際金價跌幅影響，也隨之跳水。深圳水貝黃金市場出現搶購潮，多名買家趁此時入手黃金，甚至出現遊客拖行李箱大量採購的現象。一名老闆表示，有顧客一次花了10萬元左右（人民幣，下同，約台幣41萬元），購入大量黃金製品。

據《陝視新聞》報導，不少遊客到深圳旅遊時，將水貝市場當作購買「伴手禮」。該名老闆表示，有顧客訂購了一副黃金碗筷，還訂製了一個「福」字吊墜，大概一次消費了10萬元，趁著跌幅想上車的人很多。

國際金價在五一假期期間，累積跌幅超2%，深圳水貝實時金價較4月底高點下跌約6%。儘管被稱為「跳水」，實際單日跌幅不足5%。

▲不少人至水貝黃金市場囤金。（圖／CFP）

深圳水貝市場金價從829元／克降至780元／克，但品牌金飾價格仍維持900至1009元／克的高位。部分消費者認為，當前價格高於心理預期（600至700元之間），而婚禮剛需群體則持續購買。

報導指出，聯準會延後降息預期導緻美元走強，疊加地緣局勢緩和，削弱黃金避險屬性，先前連續八週上漲後，部分投機性多頭獲利了結，全球央行持續增持黃金，反映對經濟不確定性的避險需求。

一名投資分析師認為，黃金長期具備貨幣屬性與避險功能，建議逢低買進。不過也有機構提醒，需警惕聯準會政策風險，建議優先選擇黃金ETF等低溢價品種，規避高工藝費的首飾類產品。