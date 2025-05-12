游盈隆：主流民意將決定大罷免成敗　說是國民黨存亡之戰也不誇張

▲桃園罷團送件。（圖／罷免團隊提供）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免進入衝刺階段，各地多個罷藍團體二階連署達標，陸續完成送件。對此，台灣民意基金會董事長11日表示，這場大罷免運動本質上就是兩大政黨對決，無論如何，超過20個立委選區同時開戰，這是史無前例的；不但考驗被罷免的立委，也是嚴重考驗國民黨，如果說這是國民黨危急存亡之戰，也不是太誇張。他強調，誰將決定大罷免三階的結果？答案是「社會主流民意」，在全國及選區民意面前，謙卑才是不二法門。

游盈隆表示，大罷免第二階段，藍委部分，結果即將揭曉。據報導，到今天為止，完成送件的有28個選區；5/13之前，其他六個選區會確定通過與否；5/23最後一個選區基隆，結果才知道。

游盈隆表示，這是一個巨大的政治現象，一次極強大的集體行動，我找不到一個適當的形容詞加以形容，這是一個華麗的政治景觀，也是世界奇觀，Sensational, gorgeous, magnificent, unbelievable，肯定是空前絕後。比我早先預估的規模更大一些。

游盈隆提到，從某個角度看，這是一次來自廣大民進黨支持者對國民黨籍立委所發動的「準飽和攻擊」。飽和攻擊「Saturation Attack」是軍事術語，意思是「以數量壓倒對方的防禦能力，使其無法有效應對所有來襲威脅」。

游盈隆指出，自己借用來描述「近兩個月民進黨支持者對34+1泛藍立委全面性的罷免行動」。39席區域立委中有28席被迫進入三階罷免生死戰，比例高達七成二。

游盈隆再指，為什麼說是來自廣大的民進黨支持者?因為根據全國性的民調顯示，贊成發動這項罷免行動者中有八成是民進黨支持者，而他/她們很常自稱或被稱為「自主性的公民團體」。當然，民進黨自三月中自願或非自願地全力投入協助大罷免，是這場「準飽和攻擊」成功的充分必要條件。因此，這場大罷免運動本質上就是兩大政黨的對決，帶著濃濃的趕鴨子上架的味道。

游盈隆認為，28區完成送件，就算其中有幾區最後不通過或需補件，也是一個了不起的巨大政治工程。這究竟需要多大的集體不平、挫折、氣憤與焦慮，才能激發出這麼強大的、全面性的動能，類似石門水庫洩洪，或尼加拉大瀑布宣洩而出的水量，非常值得研究。

游盈隆直言，接下來就看藍委要怎麼應戰了，這肯定需要很好的心理素質去應對。這絕對是一場硬戰，不論是對老手或眾多新手而言。無論如何，超過20個立委選區同時開戰，這是史無前例的；不但考驗被罷免的立委，也是嚴重考驗國民黨，如果說這是國民黨危急存亡之戰，也不是太誇張。

最後，游盈隆強調，當然，台灣主流民意始終不贊成大罷免，這將是決定大罷免成敗的最重要變數。藍綠白大罷免最後回合爭鋒，將視主流民意的最後動向而定。誰能獲主流民意青睞，誰就能轉危為安；在全國及選區民意面前，謙卑才是不二法門。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）