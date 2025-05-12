柯建銘稱至少31藍委被罷免　朱立倫：台灣最大亂源、民主殺手

▲朱立倫赴內湖力挺李彥秀反惡罷。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免泛藍立委二階連署近尾聲，民進黨團總召柯建銘昨日表示，至少有31席國民黨立委一定會被罷掉，大罷免絕對大成功，這是民意的反撲。國民黨主席朱立倫今（12日）赴內湖替藍委李彥秀站台，先是高呼「反對惡性罷免！保護李彥秀！」受訪時又批柯建銘是台灣亂源、民主殺手，民眾一定要站出來投下不同意罷免票，要讓創下台灣民主之恥的大罷免可以鎩羽而歸，否則民進黨就會把國民黨推的民生法案通通翻案。

柯建銘昨日舉行記者會時表示，大罷免至少有31個國民黨立委一定會被罷掉，因為他們瞎搞胡搞、毀憲亂政，才造成大罷免時代來臨。他說，除了國民黨立委徐欣瑩、謝衣鳯、邱鎮軍及無黨籍立委陳超明等人比較困難，但邱鎮軍也有可能被罷免，明天最後一批會送連署書，就看邱鎮軍會不會過門檻，沒過就31席、過就32席，「大罷免絕對大成功，這是民意的反撲！」

朱立倫對此批評，柯建銘是最大的亂源，也是造成台灣民主傷害的主要的殺手之一，若照柯建銘的邏輯，就是要把在野黨通通都罷掉，便可以達到賴清德全面獨裁的目的，「我不相信全世界有任何一個民主國家是照獨裁者的想法，照民主殺手的想法啦！最後民眾一定都會站出來投下不同意罷免票的，要讓創下台灣民主之恥的大罷免鎩羽而歸。」

至於《紀念日及節日實施條例》上週三讀通過，新增教師節、光復節等國定假日，遭到全體民進黨立委反對，國民黨推測行政院長卓榮泰恐將再提覆議，朱立倫說，按照柯建銘的邏輯，就是很清楚的告訴大家，只要民進黨能罷免一些國民黨的立委，讓民進黨成為多數後，就要把所有原來通過的福國利民的法案全部翻掉，不管是沒收所有勞工的五天假，或者是沒收各地方政府財劃法增加的預算，或者是免巴氏量表，或者是警消的退休金的提升，每一項都會被民進黨沒收，這就是一個對抗全民，對抗民眾的民進黨。

