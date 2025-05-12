盧秀燕罷免前表態選黨主席？　朱立倫笑了：非常好！非常歡迎

▲國民黨黨主席朱立倫反惡罷戰獨裁內湖場街講 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調大舉偵辦罷綠委涉死亡連署案，包括國民黨北市黨部主委黃呂錦茹在內等縣市操盤手都遭羈押，國民黨內出現滅黨憂慮，因此傳出台中市長盧秀燕計畫將在罷免國民黨立委投票前，宣布為救「全黨危急存亡」參選黨主席。現任主席朱立倫今（12日）被問到此議題僅表示，「很好，非常好，非常歡迎。」

大罷免潮如火如荼進行中，在藍營苦於一階連署涉偽造文書的司法戰時，民團罷免藍委二階連署卻是多點開花，讓藍營深陷苦戰，傳出黨內對朱立倫誤判情勢相當不滿，甚至有「下任主席不是朱立倫當很重要」的聲浪。朱立倫今日上午赴內湖相挺李彥秀，一早站路口街講「反惡罷」，只是人潮略微冷清，來往行人、車輛呼嘯而過，並未多駐足。

被問到怎麼看台灣基進黨、時代力量等到中央黨部前譴責納粹的言論？朱立倫受訪時回應，這些都是所謂的民進黨的附從、隨從或者是尾巴黨，希望他們能夠好好表現，看賴清德會不會多讓他們有一些工作可以做吧。

至於傳出盧秀燕將在罷免藍委投票前，以「全黨危急存亡」為由，表態參選國民黨主席，朱立倫微笑表示，「很好，非常好，非常歡迎，謝謝！」旋即將麥克風交給幕僚，快速結束聯訪。