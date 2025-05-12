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金門2車互不讓！行經圓環「直直撞」釀5傷　警初調未酒駕

記者林名揚、吳欣蓉／金門報導

金門昨(11日)傍晚發生一起車禍，一名72年次的劉姓女駕駛開著自小客車載2名乘客，在瓊林圓環往環島北路三段行駛時，與一名57年次杜姓駕駛的車輛發生碰撞，杜男車上也同樣載有2名乘客。待警方趕抵現場，初步檢測雙方駕駛人並未酒駕，而整起事件共造成5人受傷，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲ 2輛自小客車在瓊林圓環處發生碰撞意外。（圖／記者林名揚攝）

▲2輛自小客車在瓊林圓環處發生碰撞意外。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

劉女昨下午17時20分許駕駛白色自小客車附載2名乘客，本沿著環島北路二段進入瓊林圓環，往環島北路三段方向行駛，不料，竟與杜男駕駛的紅色自小客車相撞，當時杜男車上載著2名乘客，並正沿瓊安路進入瓊林圓環往瓊義路方向行駛。

▲經警方初步檢測，雙方駕駛人酒測值均為0，但這起車禍也造成5人受傷。（圖／記者林名揚攝）

而警方獲報趕赴肇事地點，經過初步檢測，雙方駕駛人酒測值均為0，但這起車禍也造成5人受傷，包含杜姓駕駛及多位乘客都有胸、頸及肩部擦挫傷等傷勢，目前相關肇事責任由警方調查中。

金湖分局則提醒用路人，行經圓環時，應繞行圓環行駛，並禮讓環內車先行。民眾享受用路權利，也必須善盡義務；行經圓環路口的車輛，應遵循「逆時鐘」方向行駛，圓環外車輛從路口進入圓環後，應讓圓環內車輛先行，外環車應禮讓內環車先行；車輛行至無號誌之圓環路口時，應讓已進入圓環車道之車輛先行。若違反規定者，可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第7款舉發，裁處新台幣600元至1800元罰鍰。

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