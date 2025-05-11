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金城國中段考出現性歧視字眼　金門縣教育處長、校長出面道歉

▲▼金門縣立金城國民中學段考考題竟涉違反性平法規，金門縣教育處處長孫麗琪，金城國中校長謝志偉。（圖／記者林名揚翻攝)

▲針對金城國民中學段考考題竟涉違反性平法規，金門縣教育處處長孫麗琪(左)、金城國中校長謝志偉表示歉意。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣立金城國民中學段考考題竟涉違反性平法規，內容使用「強姦」、「傳教士傳染」、「喝精液豆漿」、「女人救世劍(女人就是賤)」等字眼，引發網友痛批「用考題騷擾學生」。學校於8日上午完成校安通報及社政通報程序，金門縣教育處也此表示高度關切，並說明後續處置，同時，處長孫麗琪對於所有學生、家長、社會表達深深的歉意，金城國中校長謝志偉也鞠躬道歉。

校長謝志偉表示，針對考卷出現不雅甚至性歧視字眼，感到非常非常抱歉。該試卷命題雖有檢核表，檢核表上也都有勾選、老師簽名，但顯然出現失誤，將召開校務會議，請同仁對任何領域考試都希望做到確實命題、嚴格審核。至於性平調查需費時2個月至3個月，結果出來會再向社會大眾報告。

教育處針對此案後續處置也做出說明，包含將請校方於3日內召開性別平等教育委員會，並組成調查小組進入調查程序。調查小組成員皆為通過教育部校園性別事件調查專業人才庫培訓通過取得證書之專業人員，且必須全數外聘。透過調查小組的詳細調查、釐清案件後，依調查報告及依法依程序進行後續處理。

而對於學校段考審題機制，教育處已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，強化內部把關流程，避免類似情事再次發生，也同步請各級學校都要重新檢核審題機制。

鑑於事件對學生可能造成心理影響，教育處亦請學校全面啟動該年級學生心理關懷與輔導機制，並由專業輔導人員進行協助與追蹤。同時視學校輔導量能，請本縣學生輔導諮商中心適時提供所須之輔導資源。

另外，學校已規劃透過會議方式，針對全體教職員辦理性平宣導，提升相關知能，教育處亦將透過會議或研習等方式加強全縣教職員工之性別意識，務必以正確、正向的觀念及態度進行教學活動。

教育處考量學生下週即將參加國中教育會考，為維護學生權益與學習及備考的專注，調查由外聘調查小組進行，調查期間仍請學校師長、同學維持正常校園生活，共同維持教學秩序與學生備考情緒。

教育處強調，學校教育應以尊重、專業與適切為原則，本處將持續關注事件發展，秉持零容忍態度，積極督導學校落實後續改善作為，營造一個能夠讓學生安心學習的教育環境。

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