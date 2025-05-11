金門金城國中考卷有低俗歧視語　教育部要求落實審題

▲金門縣立金城國民中學健體考題涉性騷，學校坦承疏失。（圖／記者林名揚翻攝)



記者陳威廷／台北報導

金門縣金城國中段考考卷有不雅字詞引起學生不適，校方今道歉並進行校安通報。教育部表示，學校應依規定落實審題機制，避免類似情事再次發生；該案金門縣政府已依規定進行調查，後續將依調查結果、依法進行處置。

網友在Threads上分享考題內容，試題有「低端網紅愛滋貓如果有愛滋…哪個行為是傳染力最低的？A.當街脫別人褲子捅他屁眼…C.請朋友喝新鮮的精液豆漿」以及「母麻雀跟公麻雀說『下面羊死了』然後公麻雀就強姦母麻雀，請問這種性衝動受哪一項影響」等不雅描述。

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教育部表示，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異，學校應依「國民中小學教學正常化實施要點」規定，落實審題機制。

教育部指出，金門縣政府已針對此案進行調查，後續將依調查結果、依法進行處置，並已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，避免類似情事再次發生。

金城國中今上午對考題內容不當致歉，並進行校安通報，校方表示3日內召開性平會議。

金城國中進一步指出，定期考試的命題和審題原本設有相關機制，此次試卷未能嚴格遵循程序，顯示校內在命題審核方面仍存漏洞，將進行內部檢討，並強化試卷審題程序。