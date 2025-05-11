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拿人民幣買礦泉水遭拒　金門醉漢揮鐮刀嚇壞店員！被逮還在喝

▲▼ 金門縣金城鎮今(11)日上午發生一酒醉男子持鐮刀揮舞事件 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲ 金門縣金城鎮今(11)日上午發生一酒醉男子持鐮刀揮舞事件 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣金城鎮今(11)日上午發生一起消費糾紛案件，一名男子酒過三巡，持人民幣前往超商欲購買礦泉水，遭店員拒絕收款後心生不滿，拿出預藏的鎌刀揮舞後逃離。警方獲報後，火速掌握男子身分並將其逮補，訊後依恐嚇罪移送偵辦。

金城分局今日上午7時50分許接獲通報，指稱金城鎮某間便利商店有民眾持刀揮舞。分局獲報後如臨大敵，副所長黃啟成立即率員警趕抵，惟抵達現場後嫌犯已不見蹤影。

▲▼ 金門縣金城鎮今(11)日上午發生一酒醉男子持鐮刀揮舞事件 。（圖／記者林名揚翻攝）

經詢問該便利店店員得知，一名男子疑似酒醉，脫序拿著人民幣要購買礦泉水，結帳時遭店員拒絕後突然暴怒，先是重摔礦泉水並走出店外，隨後拿出預藏的鐮刀揮舞並敲擊大門玻璃後逃離，此舉嚇壞在場的店員與顧客，所幸未造成人員受傷。

警方了解事情經過後，迅速掌握嫌疑人樣貌與特徵，調閱監視器發現嫌犯搭乘計程車逃逸，於金寧鄉北山下車。經過濾後，發現林姓男子涉有重嫌，隨即趕往林男租屋處，到場後發現他仍在租屋處喝酒，經確認身份無誤後將他逮捕。全案依刑法恐嚇罪嫌將林男移送金門地檢署偵辦。

金城分局長朱政憲呼籲民眾，飲酒要適量，酒後脫序行為不能免責，警方將嚴正執法並迅速查緝到案，保護民眾生命財產安全。

▲▼ 金門縣金城鎮今(11)日上午發生一酒醉男子持鐮刀揮舞事件 。（圖／記者林名揚翻攝）

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