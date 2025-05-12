前科累累死性不改！粗工曾拒測重罰9萬　4度酒駕開保時捷撞死人

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

繼10日發生19歲高職生不幸遭酒駕撞死慘劇後，高雄市鼓山區大順一路、龍德路口今(12日)凌晨又傳出一輛白色保時捷酒駕，撞死67歲蔡吳姓女騎士，肇事駕駛59歲洪男更惱怒向員警嗆聲「銬我啊！」，而洪男早在2009年、2014年、2019年就有過酒駕前科，卻死性不改，造成悲劇發生。

▲高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



根據判決書，本職為粗工的洪男，在2009年就因酒駕上路，獲緩起訴處分，2014年10月22日傍晚5時許，又在金獅湖焚化廠附近喝完啤酒後騎機車上路，嗣於晚間7時10分，行經路口時因煞車燈未亮遭警攔查，經查酒測值竟高達0.73毫克，被移送法辦起訴。

法院審酌，洪男已是第2次酒駕上路，顯見其未能確實省思飲酒後駕車行為所衍生之高度潛在危險性，念及洪男犯後坦承犯行，依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑3月，得易科罰金或易服勞役。但2019年洪男3度酒駕上路，因涉嫌酒駕拒測，但未肇事，因此被警方開罰9萬。

然而，洪男又在今天凌晨喝酒後，駕駛朋友拿給他抵債的保時捷上路，結果沿大順一路東西向東行駛時闖紅燈，與南向北直行的機車女騎士發生碰撞，女子當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍不幸宣告不治。

洪男現場經吹氣後，酒測值高達1.2mg/L，已經屬於極度爛醉狀態，且洪男撞死人後態度依舊囂張，見員警上前不斷咆哮，更怒嗆「銬我啊！」，最後仍被上銬帶回，全案移送高雄地檢署偵辦。

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