被詐騙70萬「卻堅持1事」　律師震驚跪了：人間活菩薩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，受害人不計其數。律師王至德日前透露，有婦人被騙70萬元，於是前來諮詢，當他提醒對方，可對「人頭戶」被告提刑事附帶民事訴訟時，對方認為人頭戶很無辜，堅持不向他們索賠，這讓他相當震驚，直呼「我以為我遇見人間活菩薩，差點跪下來參拜。」

王至德近日在臉書提到，有位婦人被詐騙集團騙後，前來事務所諮詢，表明目前只抓到人頭戶，「說到這裡，我就提醒她，可以對提供人頭戶的被告提起刑事附帶民事訴訟，結果她居然說，覺得人頭戶很無辜，最後的錢也不是被他拿走的。」

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他直言，當時無論怎麼跟對方解釋，說人頭戶、機房、水房都是共犯，對方仍堅持人頭戶很無辜，不想向他們請求賠償，「我以為我遇見人間活菩薩，差點跪下來參拜。」

最後，王至德也表示，前一位來諮詢的被害人，遭詐騙1000多萬元，「我幾乎聽到她心碎的聲音；對比之下，活菩薩被騙70萬元，的確算是小case，不過被騙後還能顧慮人頭戶沒拿到錢、很無辜，算是突破我的理解範圍了。」

對此，網友們紛紛回應，「希望善良的人，能好心有好報」、「人頭戶有一定比例是無知的，某種程度也是被騙，因為詐騙集園不會老實跟人頭戶說我們是詐騙集團，要利用你的帳戶做違法的事，名義是共犯，但實情是替死鬼，即便婦人不追究，人頭戶還是有刑責。一個失錢，一個背罪」、「至少她是在自己的錢被騙時還能這樣想，我給這種人一個respect」、「有聽說應徵會計，結果被當車手，還交出帳戶變成人頭的案例」。

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