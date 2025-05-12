華航招募機場運務、資訊工程師　阿聯酋徵空服員「月薪8.8萬」

▲中華航空即日起至5月20日招募逾60名「桃園機場運務員」及「資訊工程師」。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

看好全球旅運需求穩定成長，中華航空即日起至5月20日招募逾60名「桃園機場運務員」及「資訊工程師」，預計今年8月起將陸續報到，因應旅遊市場及未來新機引進計畫。另外，阿聯酋航空也宣布，睽違7年重返台北招募客艙機組員，月收入上看8.8萬元，5月26日前皆可線上報名。

華航表示，此次招募桃園機場運務員，報考資格為大學學歷以上，需具備2023年6月27日（含）以後的多益600分或同等英語認證成績，若具有第二外語能力尤佳。通過書面資料審核者，將於6月7日進行初試，6月14日複試，經初複試成績及綜合評量獲錄取者，最快將於今年8月陸續分批報到受訓。

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華航指出，資訊工程師除須具備英文成績外，也歡迎相關科系者報考，非資訊本科系畢業者具備相關證照也可報名，詳細甄試條件可透過官網查詢，預計於9月報到。另外，修護人員目前也進行招募中，報名時間至5月27日；為擴展航網及機隊更新計畫，也全年持續接受培訓機師報考。

阿聯酋航空也宣布，將重返台北招募客艙機組員，月收入上看8.8萬元，5月26日前皆可線上報名，將於6月9日舉辦徵選。招募新進客艙機組員將前往杜拜，在阿聯酋航空訓練中心接受為期8周的密集培訓，課程涵蓋溝通技巧、主動應變與領導能力等重要技能。