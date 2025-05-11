宏都拉斯哭了！「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

▲瓜地馬拉向台灣出口白蝦。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

中美洲國家宏都拉斯過去曾出口大量白蝦至台灣，但台宏關係於2023年生變，讓鄰近的瓜地馬拉成為受益者。瓜地馬拉官方近日發布統計報告，自2025年1月1日至4月30日，該國已出口超過800萬公斤（8000公噸）的蝦類至台灣，為瓜地馬拉創造超過1460萬格查爾（約新台幣5759萬元）的收入。

瓜地馬拉農牧部（MAGA）7日於社群平台X發文，表示該國自今年1月1日起至4月30日，已出口了800萬公斤、價值超過1400萬格查爾的蝦類至台灣。MAGA強調，對台蝦類出口增加，主要是透過進出口管理系統（SIGIE）實施數位出口證明，讓瓜地馬拉蝦輸台更便捷，貿易流程管理也更加快速且準確。

宏都拉斯於2023年在總統卡蕬楚（Xiomara Castro）指示下，宣布與台灣斷交，改投北京懷抱。由於大陸與宏國的自由貿易協定遲遲未談妥，又遭逢另一大市場墨西哥宣布禁止進口來自宏都拉斯的蝦子，導致宏國南部的重要產業「白蝦養殖」面臨崩潰危機，當地至少6成養殖場停運，相關加工產業也紛紛倒閉。

當地媒體去年實際走訪當地，發現原本作為養殖場的潟湖，如今幾乎徹底乾涸，無人維護。宏都拉斯全國水產養殖協會（Andah）表示，過去出口高峰期，共有420座白蝦養殖場登記在案，如今至少有250間已經停運，倒閉率高達6成，數千名員工也遭到解雇，生計無著。

雪上加霜的是，原本蝦農產出白蝦後，會經過冷凍送往購買地，或運往周遭地區的工廠加工，再銷往海內外市場，現在只剩下國內市場可供銷售，國際資本紛紛撤資，工廠停運，導致一系列的失業、移民、熟練勞動力流失和更多更嚴重的貧困問題。

延伸閱讀

▸ 不喊老公或先生！她聽同事「用1詞」稱另一半 網共鳴：不想被同事八卦

▸ 呂秋遠人設崩塌「僅掉粉3萬」 同業預測他下一步：身家9億可能變18億

▸ 原始連結