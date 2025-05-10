愛心15載不間斷！超商業主獨資35萬陪伴家扶媽媽歡度母親節

▲雲林超商業者為每戶家扶媽媽、阿嬤親子提供1400元的購物金及母親節蛋糕，分別至多家超商門市進行「母親節超商獻禮」採買活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

母親節超商獻禮連續15年不間斷，雲林家扶委員蔡長晃陪伴媽媽們減輕生活壓力。今年持續獨資35萬元，邀請201戶家扶媽媽、阿嬤親子，每戶提供1400元的購物金及母親節蛋糕，至褒忠、元長元祖、東勢長旺、新台西及四湖，五商門市進行「母親節超商獻禮」採買活動，讓家扶家庭感受節日的溫馨。

身為超商業主亦是雲林家扶委員蔡長晃，特地與家扶的媽媽、阿嬤親子，一同享受來自世界各國特殊風味的食品、冰品及零食，慰勉媽媽們持家的辛勞。連續15年的愛心行動，蔡長晃委員表示，每年看到家庭的笑容與孩子們的感動，就是持續推動這項善舉的最大動力。更鼓勵更多社會大眾一同投入公益，讓愛心可以擴大傳遞、持續傳承，為社會留下溫暖。

蔡長晃指出，隨著鄉間雜貨店的減少，超商成了現代人的好厝邊，從民生用品到應景禮品，不管特產美食還是異國風味，應有盡有還又24小時不打烊的便利性；此外，長期經營的偏鄉超商據點，學子等車、家長接送、等待約定的安心站，更是家扶家長遭遇生活挫折、壓力需要喘息的避風港，不只是便利商店，更是暫時紓壓的充電站。



鍾阿嬤與國二的孫女一起前來採買，邊挑邊跟阿嬤解說來自韓國的炸雞、來自日本的冰品、甚至是來自泰國的零食；鍾阿嬤品嘗後又驚又喜，直呼原來在小小一間超商就能品嘗這麼多不同國家的特色風味。孫女更表示，小時候是阿嬤帶著我認識這個世界，在未來我也會繼續努力，以後換我帶著阿嬤去遊山玩水，體驗更多好吃好玩的！

超商購物不僅紓解生活開銷，更是一份難得的母親節禮物。張媽媽今年是第二次參加，感謝蔡長晃委員提供家庭這個採買的機會，除了有機會品嚐到平常比較沒機會吃到的東西外，正好藉這個機會買雞精、人參飲回去給長輩補充營養，還能帶一份蛋糕與家人一起分享喜悅。

雲林家扶主任廖志文對蔡長晃委員長年來的支持表達高度感謝。廖主任指出，蔡委員不只是提供資源，更用行動陪伴家庭走過一個又一個溫馨的母親節，展現社會的良善力量。未來，家扶中心也將持續與各界攜手合作，發揮愛心最大效益，協助更多家庭穩定生活、勇敢迎向希望。

▲雲林超商業者為每戶家扶媽媽、阿嬤親子提供1400元的購物金及母親節蛋糕，分別至多家超商門市進行「母親節超商獻禮」採買活動。（圖／記者游瓊華翻攝）