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屏東4歲男童用餐太拘謹　網友PO文疑遭虐...縣府回應了

▲屏東縣政府 。（圖／縣政府提供)

▲屏東縣政府 。（圖／縣政府提供)

記者陳崑福／屏東報導

針對社群平台流傳一段影片，一名幼童於高雄市某餐廳用餐舉止拘謹，引發對其照顧情形的關注。屏東縣政府調查瞭解，該名4歲男童是縣府委託寄養家庭個案。經初步了解，當日兒童因腸胃不適，有腹瀉症狀，寄養家庭擔心餐廳食物較刺激，為避免加重不適，改以自備清淡食物讓孩子進食。由於孩子當時身體狀況不佳，精神與活動力略低。

網友po文、影片表示，「請大家ㄧ起幫幫忙，誰看過這孩子呢？希望他不是真的被虐待，我們家ㄧ定可以帶孩子吃到飽，只給他ㄧ小塊麵包是？！就算不愛，請不要虐待任何孩子。」

屏東縣政府得知後瞭解，該寄養家庭年資共13年，照顧過10名寄養童。該名男童於113年10月安置至今，寄養社工共訪視11次，安置第一個月訪視三次、第二個月三次、後續113年12月至114年4月每月訪視一次。訪視期間寄養社工至寄養家庭和學校，均未察覺照顧不妥情形。

為確保兒童身心狀況，縣府已指派社工啟動調查，瞭解該名男童於寄養家庭受照顧情形，釐清事件細節並確認照顧情形。若有任何不當，將依法處理並即時調整安置計畫；若無異常，也會持續協助寄養家庭照顧工作，確保孩子健康與安全。

縣府一向重視兒童保護，對任何可能的不當對待零容忍，同時也感謝社會各界對兒童福祉的關注與提醒。為保護寄養童之隱私與身心發展，依兒童及少年福利權益保障法第69條規定，任何人不得以公示方式揭示足資辨別身分之資訊，社會處籲請社會大眾勿轉傳相關影片與照片，共同守護兒童的隱私與安全。

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