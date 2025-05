陸艦突轉彎「險撞菲艦」　菲軍公開畫面嚴重關切

▲菲軍針對中國軍艦的侵略性、不安全操作表達嚴重關切。(圖/翻攝自X/Armed Forces of the Philippines)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓軍方8日指控,中國大陸海軍軍艦在南海黃岩島(又稱民主礁)海域5日對菲律賓海軍「哈辛托號」(BRP Emilio Jacinto,PS35)巡邏護衛艦執行侵略性、不安全操作,目測兩艦最靠近時僅距離25至50公尺,險些相撞,引發雙方誤判的可能性,表達嚴重關切。

菲律賓詢問報、ABS-CBN等報導,當時中國有2艘海軍軍艦在菲律賓海軍巡邏護衛艦哈辛托號附近航行,舷號分別是554及573。依據菲律賓軍方公開的影片,可見當時舷號554中國軍艦近距離尾隨哈辛托號,舷號573中國軍艦則是航行在哈辛托號前方,突然轉向意圖阻攔,無視警告,引發相撞風險。

中央社指出,菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代(Xerxes Trinidad)透露,兩艦當時的距離,目測只有大約25至50公尺。

