約克夏一口氣「拔16顆牙」死亡！飼主怒控獸醫　求償1.48億元

▲紐約一名心理學家控告當地動物醫療機構與兩名獸醫草率執刀、延誤急救，導致她的愛犬死亡。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約一名心理學家控告當地動物醫療機構與兩名獸醫草率執刀、延誤急救，導致她的愛犬一次拔除多達16顆牙後不治死亡，因此提出460萬美元（約台幣1.48億元）的高額求償，並痛斥獸醫為了保全自己的專業聲譽，竟拿她的狗來做犧牲。

根據《紐約郵報》報導，60歲的法蘭可（Fabiana Franco）是一名專治複雜創傷的心理學家，她多年前領養茶杯約克夏犬「可可」（Coco）陪伴她的患者進行治療。沒想到，今年1月安排拔牙手術後，可可竟因手術過程發生心跳驟停未獲及時搶救，4天後身亡。

這起爭議發生在紐約下城的「巴特里公園獸醫醫院」（Battery Park Veterinary Hospital）。法蘭可指出，8歲大的可可患有小型犬常見的氣管塌陷（tracheal collapse）問題，且體重僅1.72公斤，因此原主治獸醫一直非常謹慎，避免讓可可接受麻醉。

不過，今年初，原醫師休產假後，由另一名獸醫柏格（Douglas Berger）接手，他建議拔除一顆感染的臼齒，還向法蘭可保證麻醉過程會由他親自操刀，並全程監控。

然而，手術當天柏格並未現身，改由另一名獸醫赫藤莫瑟（Deianira Huettenmoser）主刀。法蘭可指出，對方竟在未經她同意的情況下，一次替可可拔除多達16顆牙，且整個麻醉過程超過2小時。

根據訴訟內容，可可當時「已經臨床死亡近6分鐘」，赫藤莫瑟卻對法蘭可說「牠沒事」，並把牠轉送至普通的下城獸醫醫療醫院（Downtown Veterinary Medical Hospital），而非動物重症專科醫院。

訴狀指出，西村分院（West Village）一名急診護士見狀後，建議法蘭可自行將可可送往上東區的動物醫療中心（Animal Medical Center），這名護士甚至親自陪同搭車，全程為可可提供氧氣。

法蘭可回憶起當時的狀況，「牠當時明顯非常痛苦，那是我人生中最痛苦的一段車程，牠不斷呻吟、喘不過氣，我緊抱著牠，護士坐在我旁邊給牠氧氣。」可可抵達醫療中心後立即送入加護病房並接上呼吸器搶救，最終仍於1月19日不治。

更令人震驚的是，當法蘭可要求調閱可可的醫療紀錄時，發現文件已被動手腳，裡面竟出現她從未與獸醫有過的對話紀錄，且三間醫療機構合計還收取她近3萬美元（約台幣97萬元）醫療費。

目前，涉案獸醫尚未對外回應。

法蘭可在訴狀中指控，這些獸醫為了保全自己的專業聲譽，竟拿她的狗來做犧牲，「我希望不要再有其他寵物受害，我的病人、家人、朋友、鄰居，甚至牠的美容師都無法接受這件事，這真的太可怕了。」

法蘭可的律師柯倫（Peggy Collen）則表示，「我們正在為可可爭取正義。現在的法律將動物視為財產，讓獸醫得以躲避責任，是時候該改變了。不論透過判例還是立法，都該建立能真正追究獸醫責任的法律機制，也該承認動物不只是財產。」