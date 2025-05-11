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一開車廂「驚見超長龍皮」　他求問有毒嗎？網喊發財：這機率不高

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO愣見車廂有一條完整蛇皮 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

「以後我整理完車廂一定會記得蓋上！」一名網友傻眼表示，最近在車廂裡發現一條超長蛇皮，猜測是他沒關好，因此才讓蛇趁機溜進去。照片曝光後，網友紛紛看呆同時，更直呼原PO要發財了，「龍皮你要發了」、「還好沒有留一窩蛇蛋給你」、「這機率不高啊！快去買樂透」。

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》嚇壞直呼，他例行清理一下機車車廂，沒想到抹布與手套旁竟出現一大截完整蛇皮，超長且模樣十分清晰，根本是「整條脫完」的概念，讓他頭皮瞬間發麻，「以後我整理完車廂一定會記得蓋上。」

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事後，原PO還放在地上，並用細鐵籤當作比例尺，蛇皮是它的2倍之多。原PO再度嚇爛求問，「不知道這條是不是毒蛇？」

照片曝光後，網友也驚呆，「你應該住在靠山區」、「我有一次打開車廂壁虎躲在裡面好可怕」、「雖然這是好東西，但想到就覺得可怕」、「謝謝你的更衣室，溫暖又遮風避雨」。

但多數人則直呼幸運，「幸運喔～你要發財了」、「蛇皮耶！留下做紀念」、「蛇蛻有招財、避邪的功效，拿去上網賣」、「名貴的中藥材」、「還好沒有留一窩蛇蛋給你，不過今年蛇年好運來你的車廂非常安全才有蛇蛻」、「這機率不高啊！快去買樂透」、「龍皮你要發了」。

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蛇皮脫落車廂蛇年

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