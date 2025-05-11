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台灣96%最大族群漢人變「其餘人口」　蔡正元：改「廚餘」更適合

▲▼侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰（黑色上衣藍色牛仔褲）告前立委蔡正元（灰色立領上衣）求償600萬元，雙方6日到台北地院出庭針鋒相對。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委蔡正元。（資料照／記者黃哲民攝）

政治中心／台北報導

行政院在官網國情簡介中將96%人口歸為「其餘人口」。對此，前立委蔡正元11日嘲諷表示，「台灣」這個中國人取的名字，應該改為「其餘」，國號應改爲「其餘共和國」，如果不喜歡「其餘」也可以改爲「扶餘」，甚至改稱「廚餘」可能更適合。

有網友發現行政院官網2023年版本的國情介紹中，寫明「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4%」。但最新版本則改為，「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，外來人口占1.2%，『其餘人口』占96.2%。」此項表述引發爭議，藍營立委質疑政府「去漢化」意圖明顯。

對此，蔡正元以題為「其餘共和國」發文表示，民進黨政府說，台灣的人口組成，有2.6%是「原住民族群」，有1.2%是「外來人口」，有96.2%是「其餘人口」，可見「台灣」這個中國人取的名字，應該更改為「其餘」，國號應改爲「其餘共和國」。

蔡正元嘲諷地說，如果不喜歡「其餘」，也可以改爲「扶餘」，甚至改稱「廚餘」可能更適合。

對於官網國情簡介中將96%人口歸為「其餘人口」一事，行政院發言人李慧芝表示，國情簡介內容每年依據人口統計與法規進行修訂，相關族群分類係依據《戶籍法》、《原住民身分法》及《入出國及移民法》等進行定義與說明。此次針對族群表述的修改，源於監委鴻義章於民國111年12月所提出的建議。

李慧芝引述鴻義章意見指出，過去國情簡介中將台灣族群區分為「漢民族」、「原住民族」與「新住民」，其中「漢民族」又細分為閩南、客家與戰後移民，這種「漢番對立」的分類方式，恐不利於消除族群標籤與偏見。鴻義章因此建議戶政主管機關應就網站表述進行修正，以符合族群平權理念。

李慧芝說，內政部戶政司評估後發現，目前依法僅有原住民族須進行族群身分登記，外來人口則依初次設籍紀錄統計，其他族群如閩南、客家、滿蒙等皆無法透過法定機制分類統計，若統一歸為「漢人」與事實不符，因此改以「其餘人口」客觀呈現。

李慧芝強調，此次文字調整是根據人口結構統計事實所為，並無政治動機，目的在於精準描述現行戶籍制度下的分類方式，外界應避免過度政治化解讀。此外，李慧芝也補充，台灣目前2300多萬人口指的是設有戶籍的中華民國國民，其中包含部分取得戶籍的外籍人士，而非特定族群的統計。

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