鄭麗君忙關稅談判　美國投資高峰會改派龔明鑫出席

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝



記者陳家祥／台北報導

「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」5月11日到14日將在美國馬里蘭州舉行，日前傳出將由行政院副院長鄭麗君出席，但今（8日）行政院發言人李慧芝表示，由於談判工作非常繁忙，今年的選擇美國投資高峰會將由行政院秘書長龔明鑫率團參加，希望能進一步深化台美之間的產業跟科技合作，並拓展我國產業的全球佈局。

李慧芝先表示，有關美國關稅議題部分，上星期我國已經跟美國進行實質面對面的磋商，過程非常融洽，也為後續談判奠定好的基礎。對於半導體產業部分，李說，美方針對美國的貿易擴張法第232條發起的半導體產業調查，近期我方也提出意見書表達主張。

李慧芝指出，行政院也在4月24日提出強化安全韌性條例特別草案，也希望透過支持產業、照顧民生、安定就業、強化韌性的主軸，作為經濟產業、民生照顧以及國家安全的後盾，也希望立法院支持行政院版本，給予台灣社會最健全的支持，也能有時間能充分因應美方政策的調整。

李慧芝說，副院長鄭麗君原本規劃率團參加今年度的選擇美國投資高峰會，但因鄭副院長所帶領的台灣政府關稅談判團隊，在5月初時已經就對等關稅等經貿議題跟美國進行首輪實體磋商，雙方也都同意近期內會就各項議題持續磋商，後續談判工作現在正在積極推進中。

由於談判工作非常繁忙，李慧芝說，因此今年選擇美國投資高峰會將由行政院秘書長龔明鑫率團參加，也希望進一步深化台美之間的產業跟科技合作，並拓展我國產業的全球佈局。