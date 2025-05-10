「還假於民」綠全反對　朱立倫點名吳思瑤吳沛憶：為何跟勞工作對？

▲取消罷免吳沛憶行程朱立倫卻偷現身。（圖／國民黨團文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨本會期力推「紀念日及節日實施條例」盼還假於民，立法院昨日三讀通過新增4天國定假日，以及勞動節全國放假。國民黨主席朱立倫表示，昨天立法院通過還假於民，民進黨全部反對到底，請問民進黨立委吳思瑤與吳沛憶，為什麼要跟勞工作對？

朱立倫原定今天上午10時前往中正區，支持罷免吳沛憶二階段連署，但一早下起大雷雨，國民黨通知，因今早雨勢過大，擔心志工、青年團隊以及相關人員的出入安全，在與罷免吳沛憶團隊討論後，決定今日連署行程延期。未料，黨中央得知現場仍有很多支持者後，朱立倫與秘書長黃健庭、立委葛如鈞等人仍到場替志工加油。

對於昨日立法院通過「紀念日及節日實施條例」，朱立倫表示，還假於民是民眾心聲，國民黨做的民調超過6成以上民眾支持，民進黨卻堅持反對到底、杯葛到底，所以他才會說行政院長卓榮泰要覆議就覆議，賴清德要搞釋憲就釋憲，他們一定會堅持還假於民。

朱立倫說，下周除了還錢於民法案，重大法案也要全力推動，對民眾來講，民生議題才最關鍵，還假於民本來就屬於勞工的假日，一部分還給勞工，同時，對於國內觀光旅遊、商業都能促進，也能促進經濟發展，所以國民黨全力以赴。