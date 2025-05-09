新教宗薪水多少？方濟各生前「一毛不領」　食醫住行梵蒂岡全包

▲ 美國紅衣主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選為新教宗，名號良十四世。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新任教宗良十四世（Leo XIV）身為全球14億天主教徒精神領袖，同時領導一個主權國家，但傳統上並無薪資可領。事實上，教宗職位歷來未設固定薪水，但所有生活開銷皆由梵蒂岡負責，包括食宿、醫療、交通及安全等日常所需。

《每日郵報》報導，教宗理論上有權領取不算優渥的薪水，每月約2500歐元（約新台幣8.5萬元），但以節儉及謙遜聞名的前任教宗方濟各2013至2025年在位期間選擇完全不領薪，效法他名號由來的聖方濟各（St. Francis of Assisi），展現對貧困者的關懷。

歷任教宗也從未領取豐厚薪資，但梵蒂岡向來為教宗包攬一切生活所需，包括入住富麗堂皇的宗座宮（Apostolic Palace），儘管方濟各選擇住在較為簡樸的聖瑪爾大之家。

雖無實領薪資，教宗並不貧困，方濟各淨資產估計達1200萬英鎊（約新台幣4.8億），還可使用公務車、官方住所及慈善用途資金，方濟各便曾捐贈20萬歐元給羅馬一所監獄囚犯。

但這些資源非用於個人享樂，教宗被期望履行宗教職務，而非追求財務利益，且這個角色伴隨終身責任，卸任後也是如此，前任教宗本篤十六世便一直住在梵蒂岡直到2022年離世。

梵蒂岡財政仰賴捐款、投資收益及觀光收入，其中「伯多祿獻金」（Peter's Pence）一年可募得約2000萬英鎊（約新台幣8億），主要來自美國、德國與義大利。但儘管收入來源多元，教廷2023年仍出現高達7000萬英鎊（約新台幣27.9億）赤字，方濟各也因長年財政困窘於2021年推動減薪並取消高級神職人員住房政策，以控制開支並強化財務透明。