新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

▲新任美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

現年69歲的樞機主教羅伯．普瑞弗斯特（Robert Prevost）在當地時間8日當選新教宗，未來將以「良十四世」（Leo XIV）之名領導全球逾14億天主教徒。對此，外交部今（9日）表示，助賀教廷順利選出新任教宗，期盼深化台梵關係，賴清德總統已於第一時間指示我國駐教廷大使館向新教宗轉致賀電，期盼繼續攜手合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛與人性尊嚴。

外交部表示，教廷於當地時間今（2025）年5月8日順利選出羅馬天主教會第267任教宗良十四世（Pope Leo XIV），賴清德總統已於第一時間指示我國駐教廷大使館向新教宗轉致賀電。

外交部指出，賴總統於賀電中代表我國政府、人民，以及我天主教社群向新教宗表達誠摯賀忱，確信教宗良十四世淵博智慧的光芒，將持續指引天主教會及全球14億信徒，並強調台灣期盼與教廷繼續攜手合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛與人性尊嚴。

外交部強調，今年是台梵建交83週年，邦誼深厚，雙方共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值，交流密切，我國將持續與教廷推動各項交流合作，進一步加強雙邊關係，與教廷共同為世界做出更多貢獻。