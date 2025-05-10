白沙屯信徒「帳篷抓到女賊」　聽到1句話心軟放人

記者葉國吏／綜合報導

白沙屯媽祖進香遶境中，9日有信徒分享在深夜熟睡時，疑似有小偷在翻他包包，但對方苦苦哀求，並當面跪下向媽祖發誓「沒偷東西」，原PO也選擇原諒，直言「寬容的原則在於，犯錯後的懺悔，我想這也是媽祖娘娘想告訴我的事」。

有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文透露，9日凌晨發生讓他想不到的事，在深夜熟睡時，他無意中醒來發現，有一位女子鬼祟在帳棚前翻他包包，原PO趕緊問對方在幹嘛，而女子反問「這充電寶是你的嗎？」

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▲白沙屯媽信徒睡帳篷抓到女賊。（圖／翻攝臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

本來原PO以為女子是撿到別人掉落的行動電源，正當要讓女子離開時，手突摸進原PO背包的袋內，「此時我怒斥她的同時，合理懷疑她是小偷」，原PO本想報警，但女子苦苦哀求，還當他面前跪下向媽祖發誓，自己不是小偷、絕沒偷東西。

原PO看對方下跪還發誓，因此選擇原諒並讓女子離開，雖然前財沒有損失，但原PO經過這件事明白了「慈悲為懷的底線，是有道德標準」、「寬容的原則在於，犯錯後的懺悔」，他認為這應該也是媽祖想告訴他的事，「這趟香燈腳旅程，真的收穫滿滿」。

網友見狀也留言表示，「人在做天在看，媽祖都知道的」、「我就是怕會這樣，所以我睡覺的時候，會把包包當枕頭睡」、「往好的地方想，會比較寬心」、「有沒有想過，你放了他一馬，說不定其他人會因此而被偷」。

▼白沙屯媽祖遶境南投，縣長許淑華於名間鄉跪迎鑾駕祈願。（圖／南投縣政府提供）