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白沙屯媽祖回鑾爆搶扛轎！灰衣男硬撞站頭籤　轎桿斷裂網怒了

記者鄧木卿／台中報導

白沙屯媽祖鑾轎進香隊伍昨（9）天下午6點18分，行經大安區台61線大甲溪橋機慢車道時，轎班開放讓隨行信眾扛轎，2名男子疑似為了搶扛轎，竟然和轎班人員發生推擠，走了一段路後，轎桿突然斷裂，有網友留言搶轎太沒水準，媽祖也會生氣的。

▲▼白沙屯媽祖鑾轎開放扛轎引發信眾推擠斷桿，廟方說話了。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供，下同）

▲▼白沙屯媽祖鑾轎開放扛轎引發信眾推擠斷桿，廟方說話了。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供，下同）

粉紅超跑昨天下午行經大甲橋上時，循例開放給民眾扛轎，由廟方人員負責編排及指派扛轎順序，但有意扛轎者太多，1名灰衣男不堪等待，進而和轎班發生推擠，強行扛轎，走了幾分鐘，灰衣男被換下，換上白衣男子扛轎，不料才走沒多久，鑾轎前方的轎桿突然斷裂，經現場人員即時穩住神轎，並替換轎桿，未造成人員傷亡或轎體損毀。

有網友po文「扛轎的大哥那麼辛苦，還要被灰衣男這樣對待，而且一上去沒多久就斷桿，這不就是媽祖娘娘在提醒——不是你想扛就扛得動的啊」、「一個推一個撞，灰衣服的手是有推到頭籤大哥，但拿扇子那個是直接取代頭籤」、「太不尊重白沙屯媽祖了，嚴厲譴責這種行為」。

▲▼白沙屯媽祖鑾轎開放扛轎引發信眾推擠斷桿，廟方說話了。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供，下同）

大甲分局分局長謝建國呼籲民眾，參與宗教活動應保持虔誠理性、聽從廟方人員指示，勿因個人熱情行為進而衍生不當情形，警方日後勤務針對開放扛轎地點將加強安全維護作為，避免衍生糾紛、推擠等情形。

▲▼白沙屯媽祖鑾轎開放扛轎引發信眾推擠斷桿，廟方說話了。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供，下同）

▲▼白沙屯媽祖鑾轎開放扛轎引發信眾推擠斷桿，廟方說話了。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供，下同）

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