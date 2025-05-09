結緣品之亂！女師插隊搶拿害學童嚇壞　校方急關粉專留言滅火

▲彰化埔鹽國小女老師插隊搶走小學生原本要拿的結緣品。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖8日上午停駕埔鹽國小，全校師生熱情迎接，高喊「媽祖、媽祖、我愛您」，當學童們依序排隊領取結緣品時，一名校內女老師突然快步上前，直接搶走要發給學生的結緣品，學童當場愣住，露出不可置信的表情，這段畫面在網路流傳，網友一度灌爆學校粉專，校方只能採取追蹤粉專24小時的用戶才能留言來因應。

埔鹽國小證實該名女性確為學校工作人員，並解釋，當時「同仁本意是想為班上小朋友祈福，因動作較急造成誤會。」並強調事後已確認所有學生都拿到結緣品，甚至有學生表示拿到兩個。校方對活動中的秩序問題致歉，承諾未來會更加注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化埔鹽國小大人與小學童搶結緣品。（圖／翻攝自埔鹽國小粉專）

校方進一步指出，媽祖停駕校園讓師生無比興奮，整個校園洋溢著比過年還熱鬧的歡樂氣氛。對於引發的誤會，校方表示：「這純粹是秩序問題造成的誤解，感謝大家的關心。」

相關畫面在網路流傳後，引發網友熱議，不少人批評該行為是「最差的身教示範」，認為即使是學校職員，也不該在學生面前插隊，影響孩子對規則的認知。不過，也有部分人認為可能是無心之過，不必過度放大。

▲彰化埔鹽國小大人與小學童搶結緣品。（圖／翻攝自埔鹽國小粉專）

隨行香燈腳對此事件表示，遶境沿途看到成千上萬信眾都以愛媽祖的心參與盛事，許多人都自發設立點心站、發送結緣品。他們認為，在這樣的大型活動中，有人拿到、有人沒拿到都是常態，無需過度解讀。更重要的是，媽祖鑾駕特別停駐學校，已經為學子們帶來滿滿的祝福與庇佑。

這場插曲雖然引發短暫討論，但多數人認為不應因此抹煞活動的正面意義。校方重申，宗教活動最重要的是心意的傳達，未來會加強活動規劃，讓類似祈福活動能更圓滿進行。媽祖信仰強調的慈悲與包容精神，也正是校方希望傳達給學生的核心價值。

▲白沙屯媽祖進埔鹽國小。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）