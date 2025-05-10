虎航單程799元、華航飛日本免萬元　5大航空優惠「最短限時4天」

▲台灣虎航限定4天單程未稅799元起。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

高雄旅展及台北夏季旅展即將開跑，多間航空提前推出線上旅展優惠，其中，台灣虎航限定4天單程未稅799元起；中華航空5月底前訂購飛往大阪、福岡、曼谷免萬元；長榮航空桃園-曼谷來回最低也只要5277元起，歐美航線也享有優惠；國泰航空則是全球71個航點機票85折起。

華航線上旅展5月8日至5月31日推出全航線77折起優惠，桃園至大阪9720元起、桃園至香港2997元起、桃園至舊金山18900 元起、高雄至福岡8160元起、高雄至熊本7200元起等，另有高雄至香港2,856元起、高雄至馬尼拉3,840元起、高雄至曼谷8,400元起等多條航線萬元有找。

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另外，華航也說，活動期間購買任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎，大獎包含區域線不限航點雙人機票加上桃園國際機場凱悅酒店雙人住宿券、長程線、區域線不限航點機票、高鐵半價乘車券與高鐵假期抵用券等。

長榮航空夏季線上旅展5月8日至5月29日開跑，凡購買2025年12月31日前從台灣地區出發至指定航線享有優惠價，其中包含香港、泰國、日本、歐美多個航線。

長榮航空表示，活動期間桃園-東京來回最低只要10,802元起、桃園至大阪來回最低10,127元起；桃園至香港來回最低3,230元起、桃園至曼谷來回最低也只要5,277元起。歐美澳航線部分，桃園至布里斯本來回最低價17,970元起、桃園至維也納來回最低25,667元起、桃園至西雅圖來回最低27,041元起、桃園至洛杉磯來回最低28,089元起。

為慶祝7周年，星宇航空5月9日至5月29日也推出全航線機票88折，COSMILE會員完成購票後，至活動網頁登入資料，也可參加獎勵哩程抽獎活動，有機會抽到最大獎項24萬哩，每一會員卡號及電子機票號碼限登錄乙次。此外，星宇航空也規劃6月2日開闢加州安大略航線。

至於台灣虎航線上旅展則自5月9日至5月12日，限時僅4天，單程未稅799元起，適用範圍為5月9日至10月25日高雄及台中出發的航線。凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，於高雄旅展期間至台虎攤位出示訂單確認信，即可兌換展場限定的成交禮，數量有限，送完為止。

國泰航空5月8日起5月31日也推出全球71個航點經濟艙機票85折起、特選經濟艙與商務艙9折起優惠。迎接萬博，預訂兩人以上同行大阪機票，每筆訂單可享限量1000元折扣。另外，國泰會員預訂台北或高雄飛香港、歐洲、北美及紐澳等指定航點，單筆訂位滿2萬元，輸入優惠代碼「「CXTTE25」即享限量2000元折扣。