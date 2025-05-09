速食店母親節優惠懶人包！披薩只要半價　加1元多1塊炸雞

▲全台速食店母親節優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

後天是母親節，《ETtoday新聞雲》整理全台各大速食店「母親節限定優惠」，包括頂呱呱、三商炸雞都有買1送1，肯德基及達美樂則分別推1元炸雞、半價披薩。

★頂呱呱

頂呱呱即日起至5月11日祭出「寵愛媽咪桶69折」優惠，內含原味炸雞3隻、原味雞腿3隻、呱呱包2顆、波浪薯條野餐盒（起司／肉醬任選一）、可口可樂1.25L1瓶，原價726元，特價只要499元，提醒桃園機場、松山機場、忠孝SOGO門市不適用此優惠。

5月10日、5月11日再加碼「2大點心同品項買1送1」，包括「地瓜薯條」、「呱呱啵啵球」，每人限購5組，各門市數量有限、售完為止。

▲21風味館祭出寵媽激省組限定優惠。（圖／業者提供）

★21風味館（21PLUS）

21風味館全門市即日起至5月11日則有「周末寵媽激省組」優惠，香草烤雞、香脆炸雞最低67折起，包括「21香草烤雞優惠價379元」、「2隻香草烤雞組合價700元」、「香脆炸雞5入桶特價288元」、「2桶香脆炸雞特價538元」，同步開放線上預訂取餐使用。

至5月11日前於全門市單筆消費滿688元還可獲得來自哥倫比亞進口的康乃馨1束，數量有限、送完為止。

▲肯德基今年母親節推出限定桶裝包裝「親子全家餐」。（圖／記者蕭筠攝）

★肯德基

肯德基今年母親節首度推出限定桶裝包裝「親子全家餐」，除了吃得到升級版韓式蜂蜜蒜醬脆雞外，還含有經典咔啦脆雞、鱈魚圈圈、香酥脆薯、雙色轉轉QQ球及原味蛋撻，外帶包裝更以可愛親子雙桶造型盛裝，搭配特製的溫馨插畫桶身，打造滿滿過節氛圍，售價579元。

此外，還有「甜蜜媽咪餐499元」內含蜂蜜蒜醬脆雞、原味蛋撻、鱈魚圈圈、雙色轉轉QQ球；「我愛媽咪親子桶799元」內含蜂蜜蒜醬脆雞、咔啦脆雞、上校雞塊、雙色轉轉QQ球、香酥脆薯、原味蛋撻、愛保鮮桶。

以上套餐販售至5月19日，期間凡使用肯德基預訂快取服務於官網或PK APP購買任一桶裝加1元多1塊咔啦脆雞，買任一XL餐加1元則多1顆原味蛋撻。

▲必勝客推出一系列母親節優惠 。（圖／業者提供）

★必勝客

必勝客母親節限定優惠包括明太子生蠔干貝比薩可享外帶買大送大、外送買大送小等，還有母親節限定餐最低599元起。

●全台門市（使用期限：即日起至售完為止）

1. 明太子生蠔干貝比薩：外帶買大送大、外送買大送小918元起；大比薩加價140元、小比薩加價115元就可升級「明太子雙起士熔岩芝心餅皮」

2. 魷你真好鮑魚干貝比薩：單點1049元，全台極限量5000個

3. 魷你真好海陸套餐1459元起：內含魷你真好鮑魚干貝比薩1個、指定拼盤1份、1.25L可樂1瓶

4. 人氣媽媽套餐1259元起：內含明太子生蠔干貝大比薩1個、750元以下外帶大比薩或外送490元以下小比薩1個、厚燒醬烤2腿2排、黃金和風鱈魚塊10塊。

●全台門市（使用期限：5月10日、5月11日）

1. 母親節大比薩餐599元起：內含565元以上大比薩1個、副食3選1（厚燒醬烤2腿2排／黃金和風鱈魚塊10塊／麻糬QQ球2份）、原味冰藏起司塔1顆。

2. 母親節享樂餐799元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩1個或外送小比薩1個、副食組合4選1（A：黃金和風鱈魚塊10塊+麻糬QQ球1份／B：厚燒醬烤2腿2排+麻糬QQ球1份／C：BBQ烤雞4翅4腿+麻糬QQ球1份／D：4顆冰藏起司塔)

3. 母親節派對餐1199元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩1個或外送小比薩1個、HOT烤雞拼盤1份、黃金和風鱈魚塊10塊、1.25L可樂1瓶

4. 母親節同樂餐1599元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩2個或外送小比薩2個、副食組合2選1（A：HOT烤雞拼盤1份+和風鱈魚塊10塊+QQ球10顆+1.25L可樂2瓶／B：8吋原味巴斯克蛋糕1個+1.25L可樂2瓶）

5. 母親節澎湃餐1999元起：內含565元以上大比薩1個、外帶大比薩3個或外送小比薩3個、HOT烤雞拼盤1份、8吋原味巴斯克蛋糕1個（可加價70元升級日安紅歐蕾珍珠巴斯克蛋糕）

▲達美樂今年母親節推龍蝦舞干貝愛心火山披薩，同步祭出4大母親節優惠。（圖／記者黃士原攝）

★達美樂

達美樂有「4大母親節限定優惠」，包括龍蝦舞干貝愛心火山披薩外帶下殺半價，還有套餐組合999元起；加碼29種口味大披薩外帶通通半價，最低275元就能爽吃大披薩1個。

1. 龍蝦舞干貝愛心火山披薩：外帶大披薩半價699元

2. 寵愛媽咪A套餐1369元：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、大披薩1個（經典／招牌系列口味任選）、蝴蝶酥8個、烤雞條15條、1.25公升大可樂1瓶

3. 寵愛媽咪B套餐999元：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、蝴蝶酥8個、烤雞條15條、1.25公升大可樂1瓶

4. 外帶大披薩半價：29種口味大披薩外帶275元起

▲麥當勞APP歡樂送專屬優惠券祭出4大夯品買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

★麥當勞

麥當勞APP「歡樂送專屬優惠券」即日起至5月20日4大夯品買1送1，優惠品項有「大薯」、「薯餅」、「勁辣香雞翅（2塊）」、「焦糖冰奶茶」，優惠開放重複使用，但不適用於外送平台及部分門市。

▲三商炸雞祭出2夯品買1送1。（圖／業者提供）

★三商炸雞

三商炸雞即日起至5月21日祭出「2大夯品買1送1」優惠，優惠品項包括「5塊義式炸雞」，凡於門市外帶5塊義式炸雞再送5塊，等於買1桶送1桶，10塊炸雞特價只要325元，且開放原味、辣味任選；「黃金戰斧雞腿」只要130元就能吃到2隻大雞腿。

▲超值省優惠券一次看。※點圖放大

★摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至5月31日推出「MOS超值省優惠券」，有5大系列共16種優惠組合，包括「銅板優惠價」可享超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡最低59元起；「第2件半價」優惠品項則有巧克力米派2個75元、摩斯經典奶茶2杯90元、指定飲品任選2杯112元。

加碼推「+10元多1件」優惠，品項包括黃金地瓜薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡各2杯最低70元起；另外還有2款超值獨享餐159元、4款美味分享餐259元起，只要在全門市出示優惠券即享優惠。

▲漢堡王推出母親節限定套餐；另迎夏優惠券開放使用至6月30日 。（圖／業者提供）

★漢堡王

漢堡王推出母親節限定雙人餐，有「皇家華堡雙套餐」內含經典5吋華堡2顆+小薯2份+中杯飲料2杯、「Q彈海老堡雙套餐」內含Q彈海老堡+Q彈海老牛肉堡+4塊雞塊+黃金QQ球3入+中杯飲料2杯，售價皆為299元，販售至5月13日，點母親節限定套餐+5元飲料還可升級期間限定草莓七喜。

另至6月30日前可享超殺「迎夏優惠券」，集結6大系列共有68種優惠組合，其中4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、3入黃金QQ球及中杯飲料等品項皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯擇1，多達28種優惠組合。

還有10款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低79元起、12款單人滿足餐99元起以及8款雙人激省餐199元起，整張券累積可省3155元。提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市則不適用以上優惠及販售母親節限定餐點。

▲BHC炸雞母親節消費滿額送起司球。（示意圖／記者蕭筠攝）

★BHC炸雞

BHC炸雞即日起至5月11日舉辦母親節限定「謝謝媽咪，這球我請！」活動，期間凡消費滿800元即可免費吃「起司球」1份，且外帶、內用皆享優惠，提醒贈品不累計，數量有限、送完為止。

▲本村炸雞推出「感恩母親節套餐」，限定2天送康乃馨。（圖／業者提供）

★本村炸雞

本村炸雞全門市即日起至5月20日推出「感恩母親節套餐」，主打招牌經典薄皮酥脆炸雞，內含大份綜合炸雞及中份無骨腿肉，搭配韓式五花肉、辣炒年糕、炸韓式魚板、韓式飯糰、韓式海苔冬粉卷、炸薯條等餐點，還有5杯60元飲品，限時優惠價2068元，較原價可享89折優惠。

5月10日、5月11日限定2天凡購買感恩母親節套餐還送精美「康乃馨」1支，送完為止。

▲bb.q CHICKEN推出「寵媽吃雞餐」，加碼憑截圖免費吃海鮮小煎餅。（圖／業者提供）

★bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN全門市即日起至5月18日祭出「寵媽吃雞餐」，內含調味炸雞1份、去骨炸雞1份、五花肉肉包起來及88元炸物1份、汽水2罐組合，優惠價999元，較原價可享89折優惠。

期間加碼推隱藏版活動，只要憑活動優惠券截圖至門市內用、外帶點「寵媽吃雞餐」，經店員確認後即可免費多吃「海鮮小煎餅」1份，一筆訂單限換1次，數量有限、送完為止。

▲憑此畫面可免費吃海鮮小煎餅。（圖／業者提供）