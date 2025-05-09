星宇航空7周年「全航線機票最低88折」　AirAsia單程下殺399元起

▲星宇航空七周年推出全航線88折起優惠。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空7周年感謝祭開跑，推出全航線88折起優惠，即日起至5月29日星宇航空官網及APP全航線機票享88折起優惠；此外，星宇航空也規劃6月2日開闢加州安大略航線。AirAsia也推出線上旅展，高雄直飛馬尼拉單程機票未稅最低399元起。

為慶祝7周年，星宇航空推出全航線機票88折外，7周年感謝祭期間，COSMILE會員完成購票後，至活動網頁登入資料，也可參加獎勵哩程抽獎活動，有機會抽到最大獎項24萬哩，每一會員卡號及電子機票號碼限登錄乙次。



星宇航空表示，這7年之間星宇航空達成了許多里程碑，成功開闢27個航點，其中包含3個北美航點：洛杉磯、舊金山、西雅圖，並將於6月2日開闢加州安大略航線；另也引進Airbus新世代機型A321neo、A330neo及A350，至今機隊共有28架飛機；於去年10月在台灣證券交易所正式掛牌上市，未來將持續秉持「Safety is Our At-titude」，以安全為首要的態度，提供旅客最安心的精品飛航服務。

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長榮航空即日起至5月29日23:59止，也推出2025年12月31日前從台灣地區出發至指定航線，限時22天優惠，其中桃園-香港來回最低3,230元起(未稅)、桃園-曼谷來回最低也只要5,277元起(未稅)；桃園-東京來回最低只要10,802元起(未稅)、桃園-大阪來回最低10,127元起(未稅)；桃園-布里斯本來回最低價17,970元起(未稅)、桃園-維也納來回最低25,667元起(未稅)。

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia將自5月9日至5月12日推出「高雄線上旅展」限時優惠，單程未稅只要399元起，線上旅展將持續至5月12日晚間23:59止。優惠適用出發日期為即日起至2025年11月30日。