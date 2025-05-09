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高鐵推4大旅展優惠　單筆消費滿6千送5百　

 ▲▼高雄國際旅展登場，高鐵假期推出4大優惠。（圖／高鐵公司提供）

▲高雄國際旅展登場，高鐵以「Be There in Taiwan Way」為主題參展。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

「2025高雄市旅行公會國際旅展」即日起至5月12日登場，高鐵今年以「Be There in Taiwan Way」為主題參展，高鐵假期也推出四大優惠，現場下訂滿6千元贈送500元抵用券。

為迎接這場旅遊界盛事，高鐵公司推出「高鐵假期」多項優惠，包括「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」及「搭高鐵．送樂園」、「彩繪列車假期」等四大優惠，更祭出旅展現場下單滿6000元，就送「高鐵假期500元抵用券」乙張，滿12,000元贈2張等，購買高鐵假期全產品可再抽住宿券。此外，現場在「T-Shopping高鐵線上購」下單購買商品，輸入旅展限定折扣碼現折80元。

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其中「搭高鐵．送住宿」專案，網羅台北、台中地區多家飯店，以平日搭高鐵由左營至台北、二人成行入住台北互舍酒店為例，包含高鐵來回車票+住宿一晚，二人同行只要5960元，相當於購買高鐵來回車票，就免費享受一晚飯店住宿；「搭高鐵．送租車」專案則搭配和運、格上二家租車公司，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈租車24/36小時，其中格上還加贈2小時不加價。

▲▼高雄國際旅展登場，高鐵假期推出4大優惠。（圖／高鐵公司提供）

▲交通部長陳世凱(中)、台灣高鐵董事長鄭光遠(左3)共同出席高鐵旅展攤位開幕儀式。（圖／高鐵公司提供）

「搭高鐵．送樂園」專案，配合樂園包括桃園Xpark水族館、台中麗寶樂園、南投九族文化村等北部、中部多家知名樂園，以台中麗寶樂園1日輕鬆遊為例，左營平日出發至台中，麗寶樂園門票加上高鐵來回車票，再加贈高鐵站來回接駁，二人只要2980元起，相當於買高鐵票就贈樂園門票。

此外，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名彩繪列車，將於今年７月初結束運行，高鐵假期的「彩繪列車假期」專案，不僅安排去或回程搭乘可愛的彩繪列車，還有專人導覽旅遊景點；其中「台中驛鐵道文化園區．中社觀光花市1日豐富行」，高雄出發二人只要6980元起。

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