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M4晶片Macbook Air開箱簡評！天藍色太美、運算速度有感大提升

記者蘇晟彥／綜合報導

因輕薄體型受到商務人士最愛的MacBook Air在日前推出全新搭載M4晶片系列，同時提供13吋、15吋兩種尺寸選擇，而這次在外型上推出「全新天藍色」，能在不同的光線下散發出從銀、淡藍道偶爾會看到白金的色澤。這次《ETtoday新聞雲》就來帶著讀者簡易開箱13吋天藍色的MacBook Air，從外型到特點介紹，來看看M4 系列晶片的魅力之處！

▼這次推出的新色「天藍色」有一種特殊的金屬美感，在不同的光線下會出現不同色澤。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在外包裝上，近年蘋果聚焦在「Apple 2030 計畫」，因此在內容物上僅有配置MacBook Air、30W USB-C 電源轉接器、一條USB-C 對 MagSafe 3 連接線還有使用說明書，將焦點全部擺在電腦上。這次M4系列的MacBook Air共提供13、15吋的螢幕尺寸，同時有天藍色、銀色、午夜及星光四種顏色可以選擇，而這次開箱的就是今年推出的新顏色「天藍色」，必須說在第一眼拿到後會覺得「好像沒有那麼藍」，但其實這次的天藍色會在不同的燈光下反射出不同的色澤，從微微的淡藍到有一點白銀的感覺，越看越美。

而今年的 MacBook Air 採用超過 50% 的再生物料打造，並具備耐用的再生鋁金屬機身，一樣摸著機身可以感覺「非常絲滑」，當然「輕薄」才是一大重點，厚度僅約一公分，不管是拿在手上、放進背包裡，都不會佔太大的空間。此外，Macbook Air可支援最多兩台外接顯示器，以自己工作需求為例，時常需要多螢幕來看不同內容撰稿，只要帶上一台iPad 或 iPad mini跟Macbook Air丟進包包，就能在四處「隨時開工」。

▼內容物非常簡單，就是電腦、充電線及插座。

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼厚度就跟充電線差不多大，非常非常之輕薄。

▲▼ Macbook air 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Macbook air這次承襲過往輕薄設計，在背包中也不佔太大空間。

▲▼ macbook air 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在硬體規格上，由於記者本身使用的是有點年代的M1晶片機種，因此在這次測試階段使用M4 Macbook Air工作起來有感大提升，根據官方資料，搭載 M4 晶片的 MacBook Air 比 M1 機型快最多 2 倍，比最快的 Intel 機型快最多 23 倍，同時對於隨時要在外面工作的人來說，電池續航長達18小時，完全就是一大福音，而如果有剪片需求的，支援最高 32GB 統一記憶體，再加上M4晶片加持，在工作效率體趕上絕對是大大提升。

這次前置的的12MP Center Stage 相機提供了一個「人物居中」的模式，運用先進的機器學習技術，自動將畫面中的人物保持居中，視訊通話參與感更高，對於時常有視訊需求的工作者非常便捷，不管怎樣移動都能「正臉迎人」。此外，新相機也支援「桌上視角」，為視訊通話增添全新維度。

此外，「桌上視角」讓你得以共享 MacBook Air 前桌面區域的畫面，以便在視訊通話時展示某些桌面上的內容。藉助強大的相機影像訊號處理器 (ISP) 和 M4 系列晶片的神經網路引擎，相機系統運用運算影片，以自動白平衡和自動曝光調整來分析並強化影片。

▼對於在外有多螢幕需求的，只要簡單捎上一台MacBook Air、iPad系列，就可以隨處開工。

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼打開後可以隨時將人像置入在鏡頭中央。

▲▼ MACBOOK AIR 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼沒打開人物居中前的人像位置。

▲▼ MACBOOK AIR 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而這次在剛開機電腦後，可以透過Mac 的「設定輔助程式」，以iPhone、iPad進行快速設定，可以將iCould中的密碼、檔案照片等一併轉移到電腦，不需要透過iCould慢慢轉移，設定方式也非常簡單，第一次開機後，系統會自動詢問是否透過iPhone轉移到Mac，點選是之後掃描中間的Code，就能自動進行傳送。

整體來說，這次M4晶片的Macbook Air算是大有感升級，自己私心覺得天藍色非常之美（雖然一開始會拿不準到底是什麼顏色），但還是那句老話，繁體中文的Apple Intelligence暫時還沒有消息，但對於記者本身已經算是跨越5年才更換Macbook Air，從M1到M4晶片，在工作的效率上確實大大提升（包括各種剪片、跑程式的速度），而最低規格的Macbook Air （16G／256G）對於一般的上班族就已經夠用，但如果需要到創作者內容（剪片等），建議可以把配備再往上升。目前台灣已經全面上市，但從官網訂購，大約需要等2個禮拜左右時間才能入手。

▲▼ MACBOOK AIR 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ MACBOOK AIR 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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