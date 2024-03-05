　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

MacBook Air選M3還是M2好？五大規格升級、價格盤點出爐

▲Macbook Air M3。（圖／蘋果）

▲Macbook Air M3。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布新聞稿，正式發布M3 版 MacBook Air，此次晶片升級，但價格「不升級」，這也是果粉購買MacBook Air的好時機，可以說是升級不加價。此外，隨著M3版本推出，官網上M2 MacBook Air 也隨之降價。

配備 M3 的 MacBook Air 與配備 M 晶片的機型相比，速度提升最高可達 60%，與配備 Intel 處理器的 MacBook Air 相比，速度提升最高可達 13 倍。M3 速度更快且更有效率的神經網路引擎，MacBook Air 持續是全球消費型筆電中，體驗 AI 應用的完美首選。13 吋與 15 吋 MacBook Air 均具備超纖薄輕巧的設計、最長可達 18 小時電池續航力。

M3 的 MacBook Air 可支援最多達兩部外接顯示器，速度最快可達上一代 2 倍的 Wi-Fi。全新 MacBook Air 具備鋁金屬一體成型機身，四款顏色可供選擇，包括午夜色、星光色、太空灰色及銀色。其中午夜黑配色，機身採陽極處理密封技術，減少指紋。具備 MagSafe 充電功能，加上安靜無聲、無風扇設計。

規格升級盤點：

1.升級M3晶片，效能速度提升最高可達 13 倍
2.18 小時電池續航力
3.Wi-Fi速度翻倍
4.可支援最多達兩部外接顯示器
5.午夜黑指紋減少

13 吋 M3 版 MacBook Air 的價格為 35,900 元起，15 吋 M3 版 MacBook Air 的價格為 42,900 元起。兩種尺寸的 M3 版 MacBook Air 都提供兩種記憶體容量和兩種儲存空間容量可供選擇。

▲Macbook Air M3版本價格。（圖／記者陳俐穎製）

▲Macbook Air M3版本價格。（圖／記者陳俐穎製）

此外，隨著新機型的推出，官網上的 M2 MacBook Air 價格也下降，降幅在 3,000 到 6,000元。

ET快訊
快訊／領錢倒數！　3張千萬發票無人領
快訊／航海王回來了！　長榮奔177.5元除息後新高
看A片不戴耳機！　他慘被室友打死
知名連鎖火鍋「吃到蟑螂」！　結帳傻眼：免服務費
26年前買台積電！　「他公布對帳單」全場羨慕了
快訊／1萬公斤蘇丹紅「流向牛頭牌」！　好帝一緊急聲明
快訊／坦言「未交接有特教生」　校長認疏失：全面檢討
快訊／振奮！10歲小姊姊睜眼了
長榮招募逾百名地勤！　起薪4.3萬

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MacBook Air選M3還是M2好？五大規格升級、價格盤點出爐

穿戴裝置出貨下滑　調查：小米躍升全球市佔第二

Whoscall年度報告出爐　催繳水電、小額借貸成詐騙隱患

送禮就可抽iPhone！　LINE禮物搶攻「閨蜜送禮」商機　

繼歐盟後　俄羅斯擬立法要求蘋果開放「第三方下載」

從小額消費至投資理財　行動支付如何讓生活模式改變

iPhone SE4全新渲染圖流出！　搭載4.7吋全螢幕設計

新平板來了！蘋果估線上發布2024年iPad、Mac

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

MacBook Air選M3還是M2好？五大規格升級、價格盤點出爐

穿戴裝置出貨下滑　調查：小米躍升全球市佔第二

Whoscall年度報告出爐　催繳水電、小額借貸成詐騙隱患

送禮就可抽iPhone！　LINE禮物搶攻「閨蜜送禮」商機　

繼歐盟後　俄羅斯擬立法要求蘋果開放「第三方下載」

從小額消費至投資理財　行動支付如何讓生活模式改變

iPhone SE4全新渲染圖流出！　搭載4.7吋全螢幕設計

新平板來了！蘋果估線上發布2024年iPad、Mac

水瓶大翻身！「3月旺到爆」TOP5星座　金牛桃花在身邊

「3糯米腸+1貓」佔滿整張床　經過整夜溝通！爸感動：有地方睡了

今天驚蟄！6生肖超強運勢　屬龍人見人愛、第一名有大財運

等了20年終實現！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

川普又贏了！拿下北達科他州　「超級星期二」可望全勝獲提名

性侵芳療師賠百萬仍遭撤職！淫警怨罰太重：我只是一般人

男照顧病妻不在家　返家發現「陌生人住裡面還換鎖」報警也沒用

雲林再爆禽流感！撲殺1.5萬隻雞鴨　防疫所：鄰近25場全屬高風險

陸預算報告提7次「過緊日子」　強調：可以省的錢一定要省！

最低總價31.7萬元！　甲仙套房「2次流標後」終有人搶下

在泰國動物園餵幼獅　開門飛撲正妹身上喝奶

3C家電熱門新聞

iPhone SE4全新渲染圖　搭載4.7吋全螢幕設計

MacBook Air選M3還是M2好？五大規格升級、價格盤點出爐

新平板來了！蘋果估線上發布2024年iPad、Mac

穿戴裝置出貨下滑　小米躍升全球市佔第二

快煮壺方便好用！　台電曝「4不」別忽略

Whoscall年度報告出爐　催繳水電、小額借貸成詐騙隱患

繼歐盟後　俄羅斯擬立法要求蘋果開放「第三方下載」

拒繳「蘋果稅」！Netflix停止支援蘋果系統付費

送禮就可抽iPhone！　LINE禮物搶攻「閨蜜送禮」商機　

iPhone 16 Pro相機規格大提升？外媒：估下放Pro Max獨有鏡頭

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

升級M3晶片！　外媒曝蘋果3月推新MacBook Air

Quest頭戴裝置用不了Google App　外媒曝Meta「拒絕合作計畫」

從消費至投資　行動支付如何改變生活模式

更多熱門

相關新聞

升級M3晶片！　外媒曝蘋果3月推新MacBook Air

升級M3晶片！　外媒曝蘋果3月推新MacBook Air

根據外媒 9to5Mac 報導，蘋果計劃今年3 月舉辦春季特別活動，在推出新款iPad產品的同時，還將升級推出新款 MacBook Air 筆記型電腦。根據最新消息稱 2024 年MacBook Air 筆記本升級幅度「不太吸引人」，會有 13 吋和 15 吋兩種型號，外觀方面不會有任何調整，蘋果將更新重點放在性能方面。

好市多黑五驚見「APPLE筆電」下殺

好市多黑五驚見「APPLE筆電」下殺

MacBook Air成全新學習利器　蘋果90分鐘宣傳影片上架

MacBook Air成全新學習利器　蘋果90分鐘宣傳影片上架

入手前再想想！　這款MacBook讀寫速度恐差1倍

入手前再想想！　這款MacBook讀寫速度恐差1倍

MacBook Air再升級！爆料：M3晶片版本2024年登場

MacBook Air再升級！爆料：M3晶片版本2024年登場

關鍵字：

MacBook Air

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

台灣又有大陸品牌新車現身測試

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面