MacBook Air選M3還是M2好？五大規格升級、價格盤點出爐

▲Macbook Air M3。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布新聞稿，正式發布M3 版 MacBook Air，此次晶片升級，但價格「不升級」，這也是果粉購買MacBook Air的好時機，可以說是升級不加價。此外，隨著M3版本推出，官網上M2 MacBook Air 也隨之降價。

配備 M3 的 MacBook Air 與配備 M 晶片的機型相比，速度提升最高可達 60%，與配備 Intel 處理器的 MacBook Air 相比，速度提升最高可達 13 倍。M3 速度更快且更有效率的神經網路引擎，MacBook Air 持續是全球消費型筆電中，體驗 AI 應用的完美首選。13 吋與 15 吋 MacBook Air 均具備超纖薄輕巧的設計、最長可達 18 小時電池續航力。

M3 的 MacBook Air 可支援最多達兩部外接顯示器，速度最快可達上一代 2 倍的 Wi-Fi。全新 MacBook Air 具備鋁金屬一體成型機身，四款顏色可供選擇，包括午夜色、星光色、太空灰色及銀色。其中午夜黑配色，機身採陽極處理密封技術，減少指紋。具備 MagSafe 充電功能，加上安靜無聲、無風扇設計。

規格升級盤點：

1.升級M3晶片，效能速度提升最高可達 13 倍

2.18 小時電池續航力

3.Wi-Fi速度翻倍

4.可支援最多達兩部外接顯示器

5.午夜黑指紋減少

13 吋 M3 版 MacBook Air 的價格為 35,900 元起，15 吋 M3 版 MacBook Air 的價格為 42,900 元起。兩種尺寸的 M3 版 MacBook Air 都提供兩種記憶體容量和兩種儲存空間容量可供選擇。

▲Macbook Air M3版本價格。（圖／記者陳俐穎製）

此外，隨著新機型的推出，官網上的 M2 MacBook Air 價格也下降，降幅在 3,000 到 6,000元。