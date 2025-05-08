國泰空服員「以酒代水」致3歲童誤飲　家長氣壞：都沒有道歉

▲國泰航空空服員將白葡萄酒當成水，送給3歲男童飲用惹議。（圖／翻攝南方都市報）

記者魏有德／綜合報導

一名帶著孩子乘坐國泰航空香港飛往倫敦航班的乘客近日發文稱，空服員將白葡萄酒提供給3歲小孩，小孩喝了一口後表示，「水好酸！」這才使該名乘客注意到，空服員竟然物把酒當成水，還送給孩子喝，而且，空服員從頭到尾都沒有向他們致歉。整起事件在網路發酵後，引起輿論關注。

《南方都市報》報導，5月7日，國泰航空企業事務部回應稱，「事發後機組聯繫機上醫療人員，並諮詢獨立醫療機構確保乘客安全。航班抵達後，有關乘客及家人如常離開機艙，目前公司已啓動內部調查，並已提出補償方案，會繼續向乘客及其家人提供適切的支援。」

這名乘客表示，她和家人於4月24日搭乘從香港飛往倫敦的國泰航空CX255航班，孩子是單獨的座位，「空姐在派餐時，他們幫孩子選了雞肉跟水，過了一陣子，孩子表示這杯水好酸，她接過去喝了一口才發現是白葡萄酒。」

該乘客強調，她當下直接跟乘務員反映，對方居然只看一眼便把酒拿走，換成水之後就離開了，「向機上其他乘務員反映，並堅持要找醫生，對方才廣播找來一名女醫生，醫生看後示意孩子不需要處理。由於擔心酒精對幼兒有害，我每30分鐘要檢查他（小孩）的狀況，完全沒睡好，做錯事的乘務員從頭到尾，都沒有道歉。」

國泰航空一名工作人員表示，公司已派專人進行處理，正與乘客進行溝通，力爭讓乘客滿意。國泰航空企業事務部也強調，已提出補償方案，會繼續向乘客及其家人提供適切的支援。

