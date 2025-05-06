空服員最怕乘客點「零卡可樂」？　她親揭原因：很麻煩

▲一名空服員正在位乘客送上飲料。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

搭飛機「眉角」百百種，許多人或許聽說過，空服員非常不喜歡乘客點「零卡可樂」（Coke Zero）或「健怡可樂」（Diet Coke）。對此，一名美國空姐解釋，相較於其他含糖飲料，這2款餐點往往「更難處理」。

網路論壇Reddit用戶「violet_mango_green」發文詢問，「比起含糖汽水，空服員真的更討厭（乘客）點健怡可樂嗎？」一名自稱美國某國內航空的空姐回應，對於空服員來說，零卡可樂和健怡可樂，確實是一大挑戰。

空姐坦言，「我不知道背後的科學原理，但比起其他飲料，健怡可樂和零卡可樂倒出來時更容易起泡，而且要花上超久的時間才會消掉！」

如果乘客點餐，她通常會「一整罐」直接送上去，「因為等待杯子被倒滿的時間，我都可以服務3位乘客了。」

《每日郵報》報導，根據加拿大麥基爾大學（McGill University）研究，健怡可樂之所以更容易起泡，是因為它的黏度（viscosity）更高，雖然起泡機率「略為降低」，但一旦泡泡形成，卻往往更穩定、維持更久。

此前，也有空服員在TikTok拍攝影片，警告乘客避免在飛機上點咖啡。他宣稱，空服員被要求，把喝不完的咖啡，一整壺倒進馬桶，「為了確保不要弄得到處都是，你可能必須靠近一點。」