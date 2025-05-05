郭哲敏5月宣判前「再遭延押2月」！提抗告遭駁回　高院說明了

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「八八會館」郭哲敏5月宣判前再遭延押2月！提抗告遭駁回

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲「88會館」負責人郭哲敏。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

涉嫌非法經營地下匯兌、洗錢及線上博弈等多項重罪的「88會館」負責人郭哲敏，遭控經手金流高達217億元，經新北地院審理後，全案將於5月29日宣判。不過，由於他曾多次違反交保規定並試圖接近機場、海岸線，引發監控告警事件，法院最終裁定自4月26日起延長羈押2個月，郭不服提起抗告，今（5日）日遭高等法院駁回，延押確定。

郭哲敏因涉及地下匯兌與線上博弈金流，被依《銀行法》與詐欺等罪起訴，他於2023年自泰國遭押解返台後，前後5度遭羈押。新北地院去年數度裁定交保，保金從5千萬元提高至2億元不等，均遭檢方抗告成功，即便最終准許2億元交保，並搭配電子腳鐐與科技監控等嚴格限制，郭仍於監控期間多次發生告警異常，顯示有逃亡企圖。

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

高等法院指出，郭涉犯為最輕本刑7年以上之重罪，並於國外擁有鉅額資產，可供安逸生活，有相當理由認定其有潛逃風險。此外，他於交保期間多次藉由靠近機場、載具離線等行為試探電子監控系統，顯示其對監控機制存有敵意與規避企圖，進一步強化法院延押的必要性。

合議庭審理後認為，新北地院所作延押裁定，係基於難以透過具保、科技監控與限制出境等方式防止其逃亡，相關事證亦充分，並無違法或不當情事，郭哲敏針對此裁定所提抗告，理由不足，應予駁回。

除本案外，檢方亦指出，「百億賭王」林秉文疑似替郭洗錢，在審判期間棄保潛逃，目前已遭調查局列入外逃通緝犯名單，並掌握其可能潛逃美國洛杉磯的動向，整起地下博弈與洗錢集團網絡恐仍有擴大偵辦空間。

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