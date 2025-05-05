掃墓火災燒毀農作損失200萬　屏東果農提國賠...二審逆轉勝

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東潮州一名陳姓女子因土地緊鄰當地第三公墓，去年清明節前夕遭遇大火侵襲，導致大片農作物被焚毀。她主張火勢源自民眾於公墓焚燒紙錢，且潮州鎮公所未妥善管理，導致火勢蔓延至她的農地，損失高達200多萬元，陳女因此提起國賠訴訟，求償54萬餘元，一審遭駁回後，她上訴至高等法院高雄分院，獲法院支持，判鎮公所應賠償9910元，全案定讞。

判決指出，火警發生在2024年3月2日，當時有民眾於潮州鎮第三公墓內焚燒枯草與紙錢，引發火災並延燒至陳女所擁有的農地，造成檳榔、香蕉、火龍果、酪梨與諾麗果等作物焚毀。陳女痛批鎮公所未事先設置防火設施，也未派人巡查，才導致她遭遇巨額損失。

對此，潮州鎮公所表示，公墓內已設有禁止焚燒的告示牌，每年清明節前亦會開挖防火巷。此次火災發生在清明節前一個多月，若太早整建防火巷恐被雜草迅速覆蓋，反失防火功效。此外，鎮公所也認為起火原因屬於民眾不慎點火，與管理疏失無直接關聯。

一審屏東地院採信公所說法，認為因人力與作業時程限制，公所難以隨時巡查，且已有採取基本防範措施，因此不構成失職，判陳女敗訴。

全案上訴後，高雄高分院合議庭認為，鎮公所早於2020年即知該地區易引發火災，應有經驗因應。尤其每年春節後即有民眾提前掃墓，鎮公所卻未及早設置防火間隔，屬管理不當，與此次火災損害具一定因果關係，裁定需賠償陳女9910元，全案確定。