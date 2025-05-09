北韓試射多枚導彈！金正恩強調「發展核武」　旨在對抗美韓軍演

▲北韓最高領導人金正恩8日前往東部戰線部隊，視察指導聯合打擊訓練。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方指出，北韓（朝鮮）昨（8）日上午從東部海岸的元山向東海（日本海）發射數枚飛彈，研判混合發射短程彈道飛彈與多管火箭砲。對此，北韓官媒證實，在其最高領導人金正恩的視察下，由軍方進行聯合打擊訓練。其中，金正恩再度強調發展核武備戰的重要性，並要求提高打擊精準度。

根據北韓官媒《朝中社》今（9）日報導，金正恩8日前往東部戰線部隊，親自指導長程火箭砲、導彈系統的聯合打擊訓練。金正恩表示，「經常維持核武備戰態勢相當重要。對於提高長程精準打擊的能力與效率，必須持續注入心血發展。」

報導提到，提升戰術核武系統的作戰能力，同時不斷擴張其運用空間，顯得相當重要。同時，金正恩也在現場檢查如何啟動「核武扳機」系統，該套系統於2023年3月被研發，用於核武綜合管理系統，簡化命令使用核武和實際發射過程之間的程序。

報導指出，此次由金正恩視察指導的北韓聯合打擊訓練，使用了600mm多管火箭砲和戰術導彈「火星砲-11」。其中，600mm多管火箭砲被編碼為「KN-25」，至於火星砲-11則是被外界稱為「北韓版伊斯坎德爾」的KN-23。

針對此次聯合打擊訓練，《朝中社》在報導中再度指控，美國與南韓在周邊海域多次展開以「核作戰預演」為目的的聯合軍演，才會使得北韓不得不徹底維持備戰態勢，並提升武力精準迅速反擊的能力。

據悉，美國與南韓4月21到25日，在首爾實施「釘錘25-1」（iron mace）桌上演習（TTX）。不過，南韓《韓聯社》則分析，北韓此次之所以在軍演混合射擊火箭砲和短程彈道飛彈，其原因可能是為了提升飛彈性能、修改缺失，為的就是要持續向俄羅斯提供導彈和彈藥援助。

此次陪同金正恩出席指導軍演的官員，包括朴正天、趙春龍、金正植等黨中央幹部，以及飛彈總局長張昌河、國防科學院長金龍煥（音譯），這些人主要參與北韓的武器系統研發。