　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓試射多枚導彈！金正恩強調「發展核武」　旨在對抗美韓軍演

▲▼北韓最高領導人金正恩8日前往東部戰線部隊，視察指導聯合打擊訓練。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩8日前往東部戰線部隊，視察指導聯合打擊訓練。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方指出，北韓（朝鮮）昨（8）日上午從東部海岸的元山向東海（日本海）發射數枚飛彈，研判混合發射短程彈道飛彈與多管火箭砲。對此，北韓官媒證實，在其最高領導人金正恩的視察下，由軍方進行聯合打擊訓練。其中，金正恩再度強調發展核武備戰的重要性，並要求提高打擊精準度。

根據北韓官媒《朝中社》今（9）日報導，金正恩8日前往東部戰線部隊，親自指導長程火箭砲、導彈系統的聯合打擊訓練。金正恩表示，「經常維持核武備戰態勢相當重要。對於提高長程精準打擊的能力與效率，必須持續注入心血發展。」

▲▼北韓最高領導人金正恩8日前往東部戰線部隊，視察指導聯合打擊訓練。（圖／路透）▲▼北韓最高領導人金正恩8日前往東部戰線部隊，視察指導聯合打擊訓練。（圖／路透）

報導提到，提升戰術核武系統的作戰能力，同時不斷擴張其運用空間，顯得相當重要。同時，金正恩也在現場檢查如何啟動「核武扳機」系統，該套系統於2023年3月被研發，用於核武綜合管理系統，簡化命令使用核武和實際發射過程之間的程序。

報導指出，此次由金正恩視察指導的北韓聯合打擊訓練，使用了600mm多管火箭砲和戰術導彈「火星砲-11」。其中，600mm多管火箭砲被編碼為「KN-25」，至於火星砲-11則是被外界稱為「北韓版伊斯坎德爾」的KN-23。

針對此次聯合打擊訓練，《朝中社》在報導中再度指控，美國與南韓在周邊海域多次展開以「核作戰預演」為目的的聯合軍演，才會使得北韓不得不徹底維持備戰態勢，並提升武力精準迅速反擊的能力。

▲▼北韓最高領導人金正恩8日前往東部戰線部隊，視察指導聯合打擊訓練。（圖／路透）▲▼北韓最高領導人金正恩8日前往東部戰線部隊，視察指導聯合打擊訓練。（圖／路透）

據悉，美國與南韓4月21到25日，在首爾實施「釘錘25-1」（iron mace）桌上演習（TTX）。不過，南韓《韓聯社》則分析，北韓此次之所以在軍演混合射擊火箭砲和短程彈道飛彈，其原因可能是為了提升飛彈性能、修改缺失，為的就是要持續向俄羅斯提供導彈和彈藥援助。

此次陪同金正恩出席指導軍演的官員，包括朴正天、趙春龍、金正植等黨中央幹部，以及飛彈總局長張昌河、國防科學院長金龍煥（音譯），這些人主要參與北韓的武器系統研發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巴基斯坦稱殺死50印度士兵　印軍首公開影片「炸毀巴國據點」
快訊／高雄警匪追逐！2嫌「槍抵頭」劫車　逮獲1共犯、主嫌在逃
趙薇15歲獨生女近照曝光！　顏值像陸劇女神
金秀賢派2殺手滅證？經紀公司5點火大反擊：無稽之談！　追加提
比陳明文掉300萬還多！移工台鐵忘帶走400萬　檢方說明差異
不只長輩！年輕人「堅持付現金」1原因　5千人讚
2年不穿內衣！NanaQ「冒粉紅乳暈」揭驚人變化 友一面倒：
明起連2天鋒面掃全台　局部豪雨「下到發紅」
31歲女慘遭4大車夾撞亡！肇事駕駛衝遺體旁喊：鬼遮眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新教宗薪水多少？方濟各生前「一毛不領」　食醫住行梵蒂岡全包

北韓試射多枚導彈！金正恩強調「發展核武」　旨在對抗美韓軍演

臉整到和護照照片差太多　正妹機場通關慘被攔：這個人不是你

川普再籲烏俄「接受30天停火」　警告聯手盟友加大制裁

巴基斯坦稱殺死50印度士兵　印軍首公開影片「炸毀巴國據點」

恐怖男殺妻斷腿丟垃圾箱　爽刷「死者信用卡」20年終於被判刑

美國「28座大城市」緩慢下沉中！　研究：影響3400萬人

經濟利益換主權？英美貿易協議內容曝光　中國投資由美方審查

85年前「幻之萬博」老門票還能用　日男成功入場大阪世博

川普狂賀史上首位美籍教宗！　他帳號被挖「轉發大量反川貼文」

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

新教宗薪水多少？方濟各生前「一毛不領」　食醫住行梵蒂岡全包

北韓試射多枚導彈！金正恩強調「發展核武」　旨在對抗美韓軍演

臉整到和護照照片差太多　正妹機場通關慘被攔：這個人不是你

川普再籲烏俄「接受30天停火」　警告聯手盟友加大制裁

巴基斯坦稱殺死50印度士兵　印軍首公開影片「炸毀巴國據點」

恐怖男殺妻斷腿丟垃圾箱　爽刷「死者信用卡」20年終於被判刑

美國「28座大城市」緩慢下沉中！　研究：影響3400萬人

經濟利益換主權？英美貿易協議內容曝光　中國投資由美方審查

85年前「幻之萬博」老門票還能用　日男成功入場大阪世博

川普狂賀史上首位美籍教宗！　他帳號被挖「轉發大量反川貼文」

台韓TAITRA-KOTRA聯席會議　聚焦因應川普關稅與AI浪潮

搭船賞澎湖花火節「狗落海」　船隻合作10分鐘內撈起救不回

林昱珉5.2局失2分無奈本季首敗　鄭宗哲先發敲安+盜壘

朱立倫扯納粹希特勒遭國際撻伐　簡舒培、蔣萬安吵翻互嗆雙標

不放棄中國市場　路透：輝達7月推H20降級版 AI晶片

新教宗薪水多少？方濟各生前「一毛不領」　食醫住行梵蒂岡全包

只有33天！陸劇《難哄》「快閃店要來了」　地點選在台北

中美貿易前4個月下降2.1％　美國港口5月將迎「寒流」

北韓試射多枚導彈！金正恩強調「發展核武」　旨在對抗美韓軍演

僅丟1局再送「貝果」追平一神蹟　斯威雅蒂羅馬大師賽首輪過關

懷中女兒4歲了仍不會說話...白沙屯媽祖暖舉惹哭眾人

國際熱門新聞

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

即／比特幣破10萬美元　川普：趕快去買股

美英協議汽車稅降至10%、英買100億波音

即／白煙升起！梵蒂岡選出新任教宗

美國務院下架「台美關係頁面」　發言人曝真相

比爾蓋茲震撼宣布：20年內裸捐6兆

新教宗「良十四世」首場講話　籲世人搭起橋樑

川普鬆口考慮調降中國關稅　若達成1條件

即／史上首位美籍教宗「良十四世」　川普：國家無上榮耀

川普公布「美英達貿易協議」　美股收高254點

川普傳大砍對中關稅至50%　最快下周生效

美國財長貝森特：中國不該再被視為「發展中國家」

更多熱門

相關新聞

85年前老門票還能用　男成功入場大阪世博

85年前老門票還能用　男成功入場大阪世博

日本國際博覽會協會（世博協會）宣布，正式准許民眾將1940年「東京萬博」門票，兌換為2025年大阪・關西萬博的入場券。該項特別措施承襲1970年大阪世博會及2005年愛知世博會的作法，萬博協會表示，此舉旨在保留世博會的歷史，並減輕部分民眾，當時未能參觀世博會的遺憾。

公主的水果！金正恩「進口榴槤」甜寵愛女

公主的水果！金正恩「進口榴槤」甜寵愛女

日「最美女警長」華麗背景曝　老公也是菁英

日「最美女警長」華麗背景曝　老公也是菁英

駐韓美軍移防台灣？波頓：台海5年極為危險

駐韓美軍移防台灣？波頓：台海5年極為危險

北韓「將首爾轟成火海」火箭砲　砲擊畫面曝

北韓「將首爾轟成火海」火箭砲　砲擊畫面曝

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩核武導彈元山試射

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面