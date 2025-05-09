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網路假女兒做網路代購缺15萬　桃園翁急匯款...警勸阻守住積蓄

▲桃園花甲翁遭網路假女兒詐騙，警方獲報前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

▲桃園花甲翁遭網路假女兒詐騙，警方獲報前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市69歲李姓男子在通訊軟體上接獲女子加好友，對方謊稱是其女兒，因為手機遺失換了新帳號，並表示在做網路代購生意急需15萬元資金，愛女心切的李男未詳加查證就到銀行準備匯款，機警行員察覺李男僅以通訊軟體互相聯絡，並未親自面談及使用電話連絡，認為情況不單純，於是通報警方到場及時阻詐。

▲警方檢視李男手機通訊對話，確認為假親友真詐騙，再請他撥打女兒電話確認， 結果女兒手機未遺失且也沒要借錢網。（圖／大園警分局提供）

▲警方檢視李男手機通訊對話，確認為假親友真詐騙，事實上女兒手機未遺失且也沒要借錢。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於8日中午接獲轄內銀行通報，一名李姓男子欲臨櫃匯款15萬元，但行員對他關懷提問，李男表示是要匯給女兒做生意，但行員問他有沒有打電話向女兒查證，李男卻稱女兒因手機遺失換了號碼，僅用新的通訊軟體帳號互相聯絡，行員一聽覺得有異，隨即通報警方到場關心。

員警獲報立即前往了解，經檢視李男的通訊軟體對話內容，發現這就是常見的假親友詐騙，且對方提供的銀行帳戶亦為警示帳戶。李男起初還半信半疑，於是撥打電話向女兒確認，這才發現女兒的手機根本就沒有遺失也沒有要借錢，李男頓時恍然大悟驚覺遭到詐騙，感謝員警及時守住他的退休積蓄。

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