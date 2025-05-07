網銀帳號密碼給詐團使用害29人被騙　女遭判刑8月再賠110萬

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓女子申辦的網路銀行及密碼，流入詐騙集團手中並被使用，致包括劉姓女子在內共有29人匯入該帳號被騙，屏東地方法院依詐欺罪判處有期徒刑8個月，其中劉女被騙110萬1680元，請求侵權損害賠償該筆款項，法院日前判准，可上訴。

判決書指出，陳姓女子於111年11月7日至同年月17日間某時，在不詳地點，將其申辦之將來帳戶、台新商業銀行帳戶之網路銀行帳號與密碼提供給身分不詳之成年人，容任該成年人使用，而流入詐騙集團手中。

劉姓女子因該詐騙集團成員暱稱「朱家泓」、「林穎」之人在通訊軟體LINE通訊群組，對其佯稱以嘉信證券APP投資股票可獲利云云，以致陷於錯誤，而依詐騙集團成員之指示於111年11月24日12時24分許匯款110萬1680元至將來帳戶内，並旋遭以網路轉帳之方式提領一空。

刑事部分（含原告在內被害人共29人），陳女因犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪（想像競合，從一重依幫助一般洗錢罪處斷），判處有期徒刑8個月，併科罰金12萬元，罰金如易服勞務以1000元折算1日在案。

按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。造意人及幫助人，視為共同行為人。本件陳女所為，係幫助故意以背於善良風俗之方法加損害於原告，自屬共同侵權行為人，應與詐騙集團之成員對原告連帶負侵權行為損害賠償責任，原告(劉女)自得對共同侵權行為人中之任一人即被告請求賠償其所受全部即110萬1680元之損害。從而，則原告依民法第184條第1項後段、第185條第1項前段及第2項規定，請求被告賠償其110萬1680元，於法自屬有據。判決陳女必須給付劉女該筆款項。