中央大學愛地球永續實踐行動　80教職員工無畏風雨淨灘

▲中央大學愛地球永續實踐行動80教職員工無畏風雨淨灘。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應「世界地球日」，中央大學為喚起人們對土地與海洋的關懷，25日在蕭述三校長的帶領下，80位教職員工進行「海岸守護：藝術與環境永續實踐行動」，除參訪桃園永續資源館之外，更前往永安漁港南岸第三段沙灘進行淨灘行動，參與者不畏風雨挑戰，以實際行動回應對環境珍惜與愛護。

中央大學表示，永續不應只是口號，而應成為一種態度與日常實踐。「海岸守護」行動即是結合感知、思辨與實踐的綠領示範活動，強調環境意識不只存在於書本與講堂，更應落實於每一次的行動選擇中。未來，將持續推動跨域、在地、可持續的學習場域，讓永續成為中大人共同的語言與行動指南。

▲參訪桃園永續資源館。左起：地科系顏宏元教授、綦振瀛副校長、蕭述三校長、阮啟弘副校長。

此行也參訪桃園永續資源館，深入暸解大自然的循環學。同時參觀中央大學在此處展示的碳封存技術，由地科系顏宏元教授親自導覽。顏宏元介紹該計畫旨在透過地質封存來減少大氣中的二氧化碳，強調桃園地區的地質特性，並解釋如何確保封存的安全性，增進民眾對此綠能科技的了解。

除淨灘之外，中央大學也積極推行「淨零綠生活」，從食衣住行全方位推廣，包括環保餐具取代一次性餐具，自備環保杯，蔬食取代葷食。推動舊衣回收、捐贈舊鞋，優先選購天然材質衣物。住的方面，推動水資源再利用，空調適溫省電。交通鼓勵搭乘大眾運輸取代開車。工作與育樂，推行隨手關燈及關電腦，落實垃圾分類及廚餘回收，出遊自備盥洗用品等等，一同為愛地球盡一份心