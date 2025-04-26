　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中央大學愛地球永續實踐行動　80教職員工無畏風雨淨灘

▲中央大學愛地球永續實踐行動　

▲中央大學愛地球永續實踐行動80教職員工無畏風雨淨灘。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應「世界地球日」，中央大學為喚起人們對土地與海洋的關懷，25日在蕭述三校長的帶領下，80位教職員工進行「海岸守護：藝術與環境永續實踐行動」，除參訪桃園永續資源館之外，更前往永安漁港南岸第三段沙灘進行淨灘行動，參與者不畏風雨挑戰，以實際行動回應對環境珍惜與愛護。

中央大學表示，永續不應只是口號，而應成為一種態度與日常實踐。「海岸守護」行動即是結合感知、思辨與實踐的綠領示範活動，強調環境意識不只存在於書本與講堂，更應落實於每一次的行動選擇中。未來，將持續推動跨域、在地、可持續的學習場域，讓永續成為中大人共同的語言與行動指南。

▲中央大學愛地球永續實踐行動　

▲參訪桃園永續資源館。左起：地科系顏宏元教授、綦振瀛副校長、蕭述三校長、阮啟弘副校長。

此行也參訪桃園永續資源館，深入暸解大自然的循環學。同時參觀中央大學在此處展示的碳封存技術，由地科系顏宏元教授親自導覽。顏宏元介紹該計畫旨在透過地質封存來減少大氣中的二氧化碳，強調桃園地區的地質特性，並解釋如何確保封存的安全性，增進民眾對此綠能科技的了解。

除淨灘之外，中央大學也積極推行「淨零綠生活」，從食衣住行全方位推廣，包括環保餐具取代一次性餐具，自備環保杯，蔬食取代葷食。推動舊衣回收、捐贈舊鞋，優先選購天然材質衣物。住的方面，推動水資源再利用，空調適溫省電。交通鼓勵搭乘大眾運輸取代開車。工作與育樂，推行隨手關燈及關電腦，落實垃圾分類及廚餘回收，出遊自備盥洗用品等等，一同為愛地球盡一份心

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南古蹟前全裸「跪地敞開後門」！　警方要查了
飯店房間「最髒5區」曝光　1物細菌量是馬桶2.5萬倍
依依認婚後身心崩潰！　「1差異」釀10年婚姻破碎
被控性騷國中女「腰摸到屁股」　鄉代怒駁：斬雞頭證清白
24歲日正妹主播「挺巨胸」報天氣！　私下自拍照辣翻
「接體車」停人行道被拖吊！畫面曝光　警：僅4特定車輛免罰
整幢喝屍水！屍體泡水塔3天　最後身影曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市國中技藝競賽　304名優秀選手受獎

中央大學愛地球永續實踐行動　80教職員工無畏風雨淨灘

成大附工宣導「五不一沒有」　台南永康警義消聯手入校推防火教育

2025台南鳳梨好筍季開跑　黃偉哲邀品鳳梨、嚐好筍、來台南郊遊

「鎮北好行」文化巡禮登場　黃偉哲號召市民：健康好行認識北區

汛期前萬全準備！桃園水務局與水患自主社區　進行災害防救演習

叫我第一名！桃園市總工會成立逾70年　首位女性理事長陳若蘭就任

納稅義務人受美國對等關稅影響　得申請免加息延期或分期繳稅

實際模擬體驗火災場景　中榮埔里分院進行消防安全訓練

南投仁愛火災驚魂！鐵皮屋、休旅車燒毀　損失超過房屋價值

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

桃園市國中技藝競賽　304名優秀選手受獎

中央大學愛地球永續實踐行動　80教職員工無畏風雨淨灘

成大附工宣導「五不一沒有」　台南永康警義消聯手入校推防火教育

2025台南鳳梨好筍季開跑　黃偉哲邀品鳳梨、嚐好筍、來台南郊遊

「鎮北好行」文化巡禮登場　黃偉哲號召市民：健康好行認識北區

汛期前萬全準備！桃園水務局與水患自主社區　進行災害防救演習

叫我第一名！桃園市總工會成立逾70年　首位女性理事長陳若蘭就任

納稅義務人受美國對等關稅影響　得申請免加息延期或分期繳稅

實際模擬體驗火災場景　中榮埔里分院進行消防安全訓練

南投仁愛火災驚魂！鐵皮屋、休旅車燒毀　損失超過房屋價值

台中藍營3千支持者北上凱道　發小國旗辨識「自己人」

台南古蹟前全裸！噁男學狗跪地「敞開後門」　警方出手要查了

唐西奇賽前狂吐最新狀況曝　湖人主帥證實詹皇2周前受傷

苗栗獨居飼主離世留下3隻蜜袋鼯　防疫所收容4／28開放領養

台鋼洋砲魔鷹回來了！休息兩周二軍出賽　先發排第四棒

芭蕾運動鞋不退燒　今年夏天必選「雙鞋帶」

統一獅啦啦隊女孩星光秀魅力四射　斐棋換4套衣服賣力演出

國民黨426上凱道戰獨裁　謝志偉改寫「金剛經」開酸

被控性騷國中女「腰摸到屁股」　彰化鄉代駁斥：斬雞頭證明清白

桃園市國中技藝競賽　304名優秀選手受獎

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

地方熱門新聞

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

南投仁愛火災驚魂！鐵皮屋、愛車燒毀

大立光捲內線交易中檢帶回9嫌疑人

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

成大附工宣導「五不一沒有」台南永康警義消入校推防火教育

2025台南鳳梨好筍季開跑品鳳梨、嚐好筍、來台南郊遊

「鎮北好行」文化巡禮登場黃偉哲號召市民認識北區

香鋪夫妻罹難留遺憾台南消防局加強金紙店防火宣導

中榮埔里分院進行消防安全訓練

受美國對等關稅影響　申請延期或分期繳稅

桃園市總工會首位女性理事長　陳若蘭就任

桃園水務局與水患自主社區　災害防救演習

千萬侵權KTV案判決出爐黃姓業者判刑非法曲庫牟利店家入罪

舞出台南之光！全國學生舞蹈比賽勇奪13項特優全員得獎

更多熱門

相關新聞

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出658公斤海洋廢棄物

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出658公斤海洋廢棄物

高鐵公司職工福利委員會發起「環境永續教育活動」，今(23)日在台南市安南區城西沙洲舉辦2025年「集拾行垃」淨灘活動，為高鐵人第9度自發舉辦守護海洋活動，今淨灘清出逾658公斤海洋廢棄物，以寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、免洗餐具居多。

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

富邦「Green Hour」低碳放鬆行動　與地球同步深呼吸

富邦「Green Hour」低碳放鬆行動　與地球同步深呼吸

黃偉哲帶頭撿垃圾！南都汽車號召全民淨灘

黃偉哲帶頭撿垃圾！南都汽車號召全民淨灘

全大運聖火抵中大　預告115年運動盛事在桃園

全大運聖火抵中大　預告115年運動盛事在桃園

關鍵字：

中央大學愛地球淨灘

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

川普解釋相信黃仁勳魏哲家　關鍵原因曝

即／日熊本縣規模4.2地震　最大震度3

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面