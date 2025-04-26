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守護藍色海岸　台東環保局攜手巡守隊清出158公斤垃圾

▲台東淨灘行動累積158公斤成果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東淨灘行動累積158公斤成果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為維護台東海岸線的環境品質與生態永續，台東縣環境保護局26日上午在富岡漁港舉辦淨灘活動，號召台東縣水環境巡守隊約75名隊員參與，共同清理沿岸廢棄物。經統計，總計清除158.1公斤垃圾，其中包含116.3公斤一般廢棄物、18.3公斤寶特瓶、4公斤鐵鋁罐及19.5公斤玻璃廢棄物，展現出公私協力守護環境的具體行動。

台東縣政府表示，富岡漁港作為台東第二大港口，除了承擔漁獲供應重任，也是前往綠島、蘭嶼的重要交通樞紐，兼具觀光與交通功能。每逢假日及旅遊旺季，湧入大量遊客，海岸環境的整潔與維護顯得尤為重要。縣府呼籲，唯有政府部門、巡守隊與民眾攜手合作，才能共同守護這片美麗的濱海空間，並實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「淨水與衛生」及第14項「海洋生態」，為台東打造永續宜居的家園。

參與本次行動的富岡水環境巡守隊員林昭明表示，看到經過清理後的海岸恢復原本的潔淨樣貌，內心充滿成就感。他也呼籲大眾，外出遊憩時應隨手帶走垃圾，珍惜並維護得來不易的美麗環境。

台東縣環保局指出，海岸垃圾不僅破壞自然景觀，更對海洋生態造成重大威脅。許多海洋生物因誤食塑膠垃圾而遭受傷害甚至死亡。為此，環保局長期與水環境巡守隊合作，定期監測並清理沿岸污染，持續提升社會大眾對海洋環境保育議題的重視。今日活動在隊員們默默付出下，為台東海岸注入一股清新活力，環保局也對巡守隊持續守護家園的付出表達誠摯感謝。

環保局強調，環境保護應從日常生活做起，民眾可透過減少使用一次性塑膠製品、落實資源回收及不隨意棄置垃圾等具體行動，為保護海洋資源盡一份心力。期盼透過大家共同努力，讓台東的自然美景與生態資源得以代代相傳，成為永續家園的最佳典範。

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