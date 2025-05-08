快訊／川普宣布英國汽車關稅降至10%！英採購100億美元波音飛機

▲川普宣布重大美英貿易協議。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



記者董美琪／綜合報導

川普於美國東部時間8日上午近11時（台灣時間8日晚間近11時）於白宮宣布，美國與英國達成全面且完整的協議，這對美國和英國是「相當重要且令人興奮的一天」。英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）在電話另一頭也很高興並表示，此協議將促進美英貿易，保護並創造就業機會。

川普與英國達成的貿易協定將降低美國商品的非關稅壁壘，美國對英國的出口將快速通過海關，美英協議將增加美國出口市場准入，與英國的協議擴大了美國牛肉、機械、乙醇（ethanol）和其他農產品市場准入，英國也同意價值100億美元的波音飛機採購協議，美國對英國仍維持10%的關稅。

川普指出，最終細節將在未來幾周內敲定，「鋼鐵業對我們和英國來說是一個重要因素，美國與英國將攜手合作，共同推動鋼鐵業的發展。」對於川普宣布內容，施凱爾回應是「美妙而歷史性的一天（fantastic， historic day）」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，「他們同意開放市場，這將為美國出口商增加50億美元的機會」、「我們仍然有10%的關稅，這將為美國帶來60億美元的收入。」盧特尼克表示，該協議不會給英國經濟帶來壓力，英國工人也不會受到該協議的負面影響。他補充說，該協議意味著英國可以向美國出口10萬輛汽車，「只需要支付10%的關稅」。

特別的是，川普宣布期間，美股漲幅收窄，道瓊指數現漲0.13%、納指漲0.23%、標普500指數接近轉跌。川普表示，計劃與其他國家舉行多場貿易會談。接下來將是哪一國，全球正在等待。