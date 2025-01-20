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發送賴清德+陳其邁福袋　民進黨高市黨部籲在野：讓大家過好年

▲▼民進黨高雄市黨部主委黃文益於19日在黨部門口親自發送總統賴清德及陳其邁市長一元福袋，黨部湧入排隊的民眾。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼民進黨高雄市黨部主委黃文益於19日在黨部門口親自發送總統賴清德及陳其邁市長一元福袋，黨部湧入排隊的民眾。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

農曆春節即將來臨，民進黨高雄市黨部主委黃文益於19日在黨部門口親自發送總統賴清德及市長陳其邁的一元福袋。黃文益表示，春節將近，響應賴主席對黨部公益化的訴求，黨部希望透過這次機會，面對面傳達民進黨對支持者的感激之意。

下午二點不到，黨部外已湧入排隊人潮，人龍更蔓延到青海路上。高雄市議員李雅慧也到場發送自製「鈔慧賺」斗方春聯，現場氣氛熱烈。

▲▼民進黨高雄市黨部主委黃文益於19日在黨部門口親自發送總統賴清德及陳其邁市長一元福袋，黨部湧入排隊的民眾。（圖／記者吳世龍翻攝）

黃文益指出，這次市黨部首創主委親自發送總統和市長的一元福袋，旨在向支持者拜年，並獻上感恩的祝福，希望大家來年「福蛇祥益、事事順心」。市議員李雅慧提到，六都市長施政滿意度調查中，陳其邁市長以62.66%成為唯一過60分的市長。這幾年，高雄的發展從招商、產業升級、演唱會經濟、交通、地方建設、創意活動等方面讓城市升級，人民有感，招商引資成果豐碩，因此祝福大家蛇年都「鈔慧賺」。

▲▼民進黨高雄市黨部主委黃文益於19日在黨部門口親自發送總統賴清德及陳其邁市長一元福袋，黨部湧入排隊的民眾。（圖／記者吳世龍翻攝）

黃文益強調，最近在地方發送春聯時，不斷有民眾提到反對立法院的藍白亂象，從財劃法到現在的預算胡亂提案，意圖讓執政團隊無法做事，影響民眾權益。黃文益呼籲，人民的眼睛是雪亮的，請大家繼續支持民進黨。下週立法院將進行總預算的表決案，也期待在野黨能夠懸崖勒馬，做出正確的決定，讓國家能夠正常運作，大家一起過好年。

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