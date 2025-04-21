綠營也力挺樋口飯糰！高市黨部願提供空間　作為臨時營業場所

▲黃文益前往飯糰店表達慰問之意，並且跟鄰居表示可以暫時出借市黨部空間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市青海路上，一間由日籍夫婦經營的「おら家」日式飯糰專賣店，近日因故面臨被迫遷址的困境。由於「おら家」的店面就坐落在民進黨高雄市黨部隔壁，如同親切的好鄰居一般，市黨部主委黃文益在得知此事後，立即伸出援手，不僅表達關切，更主動提出將無償提供黨部一樓及地下室空間，作為「おら家」的臨時營業地點，希望能幫助這位友善的鄰居度過難關。

「おら家」的日籍老闆樋口先生與妻子在青海路用心經營，他們總是笑容滿面地站在店門口，向來往的鄰居和民眾親切地打招呼，這也讓緊鄰的民進黨高雄市黨部人員印象深刻。市黨部主委黃文益表示，自上任以來，幾乎每天都會經過隔壁的「おら家」，樋口先生的熱情與用心讓他印象深刻，自己也成了店裡的常客，兩方如同熟識的好鄰居。

▲黃文益前往民進黨市黨部的鄰居「飯糰店」探望 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃文益前往飯糰店表達慰問之意，並且跟鄰居表示可以暫時出借市黨部空間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃文益主委強調：「台灣與日本的情誼十分珍貴，不應該因為少數人的行為而受到影響。他們努力地將道地的日本飯糰文化帶到高雄，對這片土地的付出與熱愛，我們都看在眼裡。」因此，當得知這位好鄰居的店面可能不保時，他便主動聯繫樋口先生，表達願意提供黨部空間作為臨時營業場所，直到他們找到新的落腳處。「這份心意或許不大，但希望能為他們在徬徨之際，提供多一點選擇和安心。」

黃文益主委感性的說「他們的努力和真誠，讓我們市黨部更責無旁貸地希望能成為他們的後盾，讓他們能繼續在高雄，用充滿溫度的雙手，為大家捏製出一顆顆溫暖的飯糰」。目前，樋口先生對於這份來自隔壁的關懷，他表達了深深的感謝。不過他們也強調自己會在原址繼續營業，並提告邵女傷害、毀損，「要證明台灣是講法律的地方！」