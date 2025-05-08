打造最強樂齡講師團！　台南推講師回訓強化高齡學習場域教學力

▲台南市教育局辦理樂齡講師回訓計畫，強化教學設計與數位素養，打造高齡友善學習環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年邁入超高齡社會，台南市教育局積極佈局樂齡教育，4月19日與5月8日兩天，在曾文市政願景園區舉辦「2025年度樂齡講師迴流培訓計畫」，邀集40位核心講師進行教學力升級訓練，聚焦「生活安全」「心靈成長」「社會參與」等核心課程，提升教案設計與數位運用能力，為打造高齡友善學習城市注入新動能。

市長黃偉哲表示，樂齡講師是推動高齡者健康老化與社會參與的關鍵推手，講師的教學成效，不僅攸關學習者知識吸收，也直接影響課程續參意願。市府持續透過講師回訓機制，厚植教學能量，協助台南邁向活躍老化、幸福長壽的典範城市。

本次課程邀請中正大學成人及繼續教育學系教授李雅慧、台灣樂齡發展協會教育長蔣若葳擔任主講，傳授遊戲化教學、課程評量設計、教學困境因應等技巧，鼓勵講師透過互動交流反思教學實務，並強化跨領域整合與數位工具應用，設計「有趣又有用」的高互動教案，進一步提升樂齡學習者的參與動機與成就感。

教育局長鄭新輝指出，樂齡講師迴流制度是永續發展的重要基石，未來將持續推動講師專業支援機制，強化師資資料庫與教學資源整合，營造更有溫度的學習氛圍，讓每位樂齡學習者都能在課堂中找到價值、實現自我，打造真正讓高齡者幸福學習的樂齡城市。