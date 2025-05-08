指超思蛋背後撈災難財！邱毅惹火陳吉仲　挨告喊：出自愛國之心

▲農業部前部長陳吉仲不滿前立委邱毅指控他在2023年蛋荒時獨厚特定廠商，故自訴加重毀謗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

2023年缺蛋風波延燒，農業部委由「超思」公司進口雞蛋引發爭議，前立委邱毅在臉書與YouTube指控前農業部長陳吉仲「官商勾結」、「發災難財」，陳不滿遭抹黑提告加重誹謗。台北地院今（8日）開庭，邱否認犯罪，稱是合理評論公共議題，全案辯論終結，法官訂6月19日下午2時29分宣判。

邱毅今下午親自出庭應訊，陳吉仲則委任律師代理。法庭上，陳方律師質疑邱毅曾公開聲稱：「你信誓旦旦稱秦語喬的丈夫過世後，好友陳吉仲特別照顧她，把有油水的生意交給她做」，但今捨棄傳喚秦語喬作證，問其原因。

對此，邱毅反駁：「我沒說得那麼肯定，沒有信誓旦旦，只是列舉民眾的3種可能看法。」他強調，「超思蛋事件是全台關注的公共議題，怎麼能不談？」他還指出，秦語喬與其女兒吳諭非皆已遭台北地檢署高額交保，既然案情仍在偵查中，「法官若有興趣可以調卷，不必浪費時間傳喚她來。」

陳方律師緊追不捨，再問邱毅是否有查證「秦語喬的丈夫曾從事蛋品貿易，與陳吉仲為老友」等訊息來源。邱毅則表示：「秦的丈夫是南部最大蛋農，陳曾任農業部長，怎麼可能不認識？這是合乎常理的推論。」

▲前立委邱毅被農業部前部長陳吉仲提告加重誹謗。（資料圖／記者黃哲民攝）

法官進一步問：「你是否否認犯罪？」邱毅明確回答：「是的。」

陳吉仲的律師強調，被告在臉書與YouTube中多次指控「官商勾結」、「大發災難財」，言詞已非合理評論，而是針對特定人士進行未經查證的惡意指控，造成社會誤解與當事人名譽嚴重受損。

律師進一步指出，邱所提到的檢方調查案，是關於2021年進口蛋標案，與2023年缺蛋期間政府向超思公司採購進口蛋完全無關，邱混淆兩案、誤導大眾，構成明確毀謗。

邱毅在庭上強調，自己發言並非出於惡意，而是基於對國家、社會的責任感。他說：「我沒有公權力，但面對全民關心的蛋荒問題，我有義務說出來、追查真相。」他更直言，超思進口蛋爭議至今仍讓民眾「咬牙切齒」，強調自己的評論出自「愛國之心與捍衛國際名聲的良知」，不是抹黑。

邱的辯護律師也強調，邱的言論針對的是可受公評之事件，並無故意捏造或誣陷特定個人，請求法院從言論自由與公共監督角度出發，予以無罪判決。庭末，法官諭知全案辯論終結，將於6月19日下午宣判。