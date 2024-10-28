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快訊／超思進口雞蛋案　陳吉仲、林聰賢、陳駿季今赴北檢說明

▲▼超思進口雞蛋案，陳吉仲赴北檢說明。（圖／記者劉昌松攝）

▲超思進口雞蛋案，陳吉仲赴北檢說明。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北地檢署偵辦去年引發爭議的超思公司進口雞蛋案，今(28日)前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢、以及現任農業部長陳駿季等3人以被告身分遭傳喚，赴北檢說明案情，3人身邊均有律師陪同，詳細案情細節尚待檢方進一步釐清。

檢方調查，2023年初全台雞蛋市場供需失調，引發蛋荒危機，農業部公布雞蛋專案進口方案，開放巴西等國的帶殼雞蛋進口，符合交貨能力的9家進口業者中，由超思有限公司雀屏中選。在野立委仍持續質疑政府獨厚由秦語喬1人經營、資本僅50萬元的超思公司，讓超思因進口蛋獲利3800萬元，陸續告發貪污、瀆職、偽造文書等多項罪名。

▲▼超思進口雞蛋案，林聰賢赴北檢說明。（圖／記者劉昌松攝）

▲林聰賢今赴北檢。（圖／記者劉昌松攝）

北檢9月24日指揮調查局兵分14路展開搜索，複訊後諭令超思負責人秦語喬200萬元交保，同時限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各以50萬元、30萬元交保。

今北檢進一步偵辦超思案，以被告身分傳喚陳吉仲、林聰賢、陳駿季等3人到案說明；稍早3人也在律師的陪同下抵達北檢。

▼現任農業部長陳駿季也遭傳喚。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼超思進口雞蛋案，陳駿季赴北檢說明。（圖／記者劉昌松攝）

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