機能再升級！東莒猛澳港港務大樓正式啟用　為交通觀光注入新動能

▲猛澳港港務大樓正式啟用。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／連江報導

連江縣政府持續推動交通基礎建設，今（7）日上午於東莒猛澳港舉行「猛澳港港務大樓啟用典禮」，象徵地方交通建設邁出堅實一步，也為提升東莒整體交通服務品質與觀光發展注入新動能。縣長王忠銘、交通部航港局局長葉協隆、連江縣議會張永江議長、林明揚副議長、陳貽斌議員、曹丞君議員、陳書建議員、曹爾章議員、周瑞國議員、馬祖國家風景區管理處洪志光處長、莒光鄉公所陳樂禮鄉長與鄉代會使麗彬主席代表等地方民代、工程顧問與設計施工團隊皆親臨現場，共同見證這座嶄新設施的落成啟用。

猛澳港為東莒居民對外交通與物資輸送的主要港口，長年來受限於設施老舊與空間不足，影響旅客與貨物流動效率。縣府自2018年起推動猛澳港區整建計畫，陸續完成南防波堤、北堤、南護岸、西護岸、擋浪牆等工程，提升港區防護與航行安全。本次同步啟用的港務大樓，為整體港埠機能再升級，設計規劃時融合東莒地景、人文與戰地文化特色，展現實用與美感兼具的新風貌。

新建的港務大樓立面設計以閩東建築語彙為基底，採用人字形與橫紋交錯表現地方建築特色，斜面屋頂宛如燕鷗展翼，寓意旅程起點的展望與希望。建築細節亦融入戰地印象，如窄長窗戶象徵碉堡開口、稜線屋簷模擬軍事建築語彙，並結合綠化設計，與島嶼自然地貌融合一體，提升整體觀光觀感與空間品質。

縣長王忠銘表示，猛澳港港務大樓的落成，不僅是東莒鄉親長年期待的具體成果，更展現縣府與中央各機關持續攜手推動離島基礎建設的決心與行動。這項工程得以順利推動，特別感謝陳雪生立法委員爭取中央經費與持續關注工程進度，協助跨部會溝通與排除建設過程中各項障礙，為地方建設提供穩固後盾。未來縣府亦將持續推進青帆碼頭南防波堤延長、東西莒浮動碼頭等工程，目前已順利完成開標，後續將加速進場施工，期能強化莒光地區港埠系統整體效能，為島民生活與觀光旅遊帶來更大助益。